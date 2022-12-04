Власти Украины ввели санкции против 10 представителей Украинской православной церкви

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала утвержденный президентом Владимиром Зеленским список из 10 представителей Украинской православной церкви или лиц, тесно связанных с ней, которые попали под санкции Совета национальной безопасности Украины.

По данным СБУ, большая часть этих людей в настоящее время находится за рубежом. Они попали под санкции за то, что выдвигали различные антиукраинские инициативы, в частности: предлагали присоединение своих епархий к РПЦ, соглашались сотрудничать с пророссийскими властями, продвигали пророссийский нарратив, оправдывали СВО в Украина.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут включать блокирование активов, ограничение коммерческой деятельности, блокирование вывода капитала за пределы Украины и т.д Кроме того, все они лишены государственных наград Украины и других форм признания.

Лица, подпадающие под санкции, также не смогут покупать землю в Украине, приватизировать госимущество и не будут иметь прав на интеллектуальную собственность.

"СБУ продолжает проводить комплексную работу по защите украинской государственности и продолжит выявление лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении СБУ.