В Иране казнили четырех человек, подозреваемых в работе на израильский Моссад

Шпионаж в пользу Израиля стал причиной казни четырех человек в Иране в воскресенье, 4 декабря. Все они были обвинены в работе на израильскую разведку Моссад. О казни сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

Агентство Associated Press со ссылкой на иранское агентство IRNA сообщает, что в Иране казнены четыре человека. Согласно этим сообщениям, Революционная гвардия объявила об аресте группы лиц, связанных с Моссадом. Власти Тегерана заявляют, что все задержанные ранее имели судимость и пытались подорвать безопасность страны.

IRNA сообщила имена казненных. Это Хоссейн Ордуханзаде, Шахин Имани Махмудабади, Милад Ашрафи и Манучехр Шахбанди. Все они были приговорены к смертной казни по обвинению в "разведывательном сотрудничестве с Израилем»" Трое других членов задержанной группы были приговорены к срокам от 5 до 10 лет лишения свободы.

Все задержанные якобы воровали и уничтожали частное и общественное имущество, похищали и допрашивали людей. По данным иранских властей, у предполагаемых шпионов было оружие, и Моссад заплатил им криптовалютой. Как подчеркивает агентство, доказательств ни одного из предполагаемых преступлений нет.

AP напоминает вам, что Израиль и Иран — враги. Иран не признает Израиль и поддерживает антиизраильские вооруженные группировки в регионе, такие как "Хизбалла" и "Хамас". Тегеран время от времени объявляет о задержании людей, которые, по его словам, шпионят в пользу зарубежных стран, в том числе США и Израиля.