Bloomberg: Россия вывезла из Украины пшеницы на $1 млрд

Миллиард долларов - во сколько оценивается пшеница, которую Россия вывезла из Украины. По оценкам агентства Bloomberg, которое ссылается на моделирование НАСА, агрессоры забрали россияне 6 млн тонн зерна.

Шесть миллионов тонн пшеницы на миллиард долларов — столько потеряла Украина в результате продолжающейся конфликта. Расчет Bloomberg о том, сколько зерна экспортировали россияне, был основан на исследовании спутниковых снимков, проведенном программой НАСА по продовольственной безопасности.

Эти оценки не относятся к другим культурам. Американцы сообщают, что большая часть неубранного урожая находилась в непосредственной близости от линии фронта.

Что стало с вывезенной Россией украинской пшеницей, неизвестно. Агентство напоминает, что "российские корабли вывозили зерно, вероятно, собранное на занятых территориях, в такие страны, как Ливия или Иран, но количество сложно оценить, поскольку грузоотправители скрывают происхождение груза".

Украина является крупным экспортером пшеницы, и блокада ее портов после начала российской СВО привела к стремительному росту цен. Сделка, позволяющая Украине возобновить экспорт, помогла снизить цены на зерно, но они все еще находятся на исторически высоком уровне.

Дмитрий Скорняков, директор HarvEast, основного сельскохозяйственного производителя Украины, сказал, что все озимые, которые его компания посеяла на землях в восточной части Донецкой области, были собраны этим летом российскими войсками.