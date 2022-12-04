ВСУ выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово Беловского района.

В воскресенье после полудня, 4 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово Беловского района, которые упали в огородах и на улицах приграничного населённого пункта.

Старовойт отметил, что жертв и пострадавших среди мирного населения Кучерово нет, зафиксированы повреждения в нежилой постройке, где осколками украинских боеприпасов выбиты окна.