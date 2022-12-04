ВСУ выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово в Курской области
2022-12-04 15:15
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово Беловского района.
В воскресенье после полудня, 4 декабря 2022 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили 10 снарядов по хутору Кучерово Беловского района, которые упали в огородах и на улицах приграничного населённого пункта.
Старовойт отметил, что жертв и пострадавших среди мирного населения Кучерово нет, зафиксированы повреждения в нежилой постройке, где осколками украинских боеприпасов выбиты окна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Пугачёва не может выезжать из Израиля более чем на три месяца, иначе потеряет пособие
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Нюансы ловли окуня со льда на малых водоемах
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США