Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в посёлке городского типа Михайловка в Запорожской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины этой ночью, 4 декабря 2022 года, обстреляли жилые дома в посёлке городского типа Михайловка Запорожской области, жертв среди мирного населения нет.

Рогов утверждает, что целью постоянных украинских обстрелов Михайловского района является «дестабилизация обстановки и запугивание мирных граждан, сгон их с родной земли».