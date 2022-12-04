Рогов: ВСУ обстреляли посёлок городского типа Михайловка в Запорожской области
2022-12-04 16:19
Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в посёлке городского типа Михайловка в Запорожской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины этой ночью, 4 декабря 2022 года, обстреляли жилые дома в посёлке городского типа Михайловка Запорожской области, жертв среди мирного населения нет.
Рогов утверждает, что целью постоянных украинских обстрелов Михайловского района является «дестабилизация обстановки и запугивание мирных граждан, сгон их с родной земли».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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