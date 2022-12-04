Домохозяйки рассказали, почему хвойные плохо уживаются в квартире

Новогоднее настроение посещает нас уже с первым снегом и с первой гирляндой на соседнем окне. Это замечательное время. Хочется его продлить, усилить и запечатлеть.

Покупая хвойное растение, вы обретаете его на медленную смерть. Чаще всего за новогоднюю ель в масс-маркете выдаётся ель канадская (она же сизая). Примерно как на фото. Она пушистая, небольшого размера, имеет нежную хвою. Однако в этом есть большая проблема.

Ель – не комнатное растение. Как и все хвойные.

Без вариантов: сосны, ели, туи, можжевельники, кипарисовики, тис, а также тропические рода: араукарии, криптомерии, подокарпы и тд, хотя последний к хвойным не относится. Мало того, что им нужна зимовка, даже теплолюбивым, так ещё они нуждаются в поддержании оптимальных условий для жизни.

В условиях квартиры хуже всего обстоят дела именно в влажностью. Даже заполняемый пару раз в день увлажнитель воздуха не справится с сухостью от отопительных приборов. Да, летом влажность более-менее подходит для выращивания хвойных, однако это зависит от многих факторов: количество жильцов, количество текстиля, наличие открытых ёмкостей с водой (например, аквариум), и тд. То есть в теории, при соблюдении необходимых параметров хвойные можно держать дома в летний период.

Однако зимой им жизненно необходим холод хотя бы до +5 градусов и влажность не менее 70%. Без специальных приборов и техники это не осуществимо. Поэтому все хвойные растения необходимо выносить зимой на улицу или балкон (если конечно они по своим биологическим особенностям приспособлены к имеющейся температуре). А вот тропическим хвойным придётся очень плохо.

С большой вероятностью купленная вами ёлочка в красивом горшочке не доживет и до весны или погибнет в первый год. Постепенно хвоя потеряет цвет, станет ломкой из-за недостатка в ней влаги, а потом и вовсе окрасится в соломенный цвет. Такое растение уже погибло и спасти его нельзя.

Что делать, если вы уже купили не комнатную ель для комнатного содержания?

Во-первых, постарайтесь как можно быстрее, хотя бы после праздников, перенести её в подходящие условия зимовки: сад, балкон, холодный подоконник. Следите чтобы субстрат не сильно пересыхал. Но и заливать тоже нельзя.

Во-вторых, как только погода позволит, высадите растение в открытый грунт. Учитывайте морозостойкость растения и регион, в котором вы живете. Если растение подходит только к 5 зоне, а вы живете в 4-ой, то необходимо ежегодное укрытие.

Укрывать нужно как крону, так и почву. Для укрытия кроны используется Спанграм, Спанбонд и аналогичные материалы. Помните, что ель канадская сильно подвержена усыханию весной, поэтому важно укрыть её притеняющей сеткой или темным укрывным материалом. Спанграм позволяет совместить укрытием от морозов с укрытием от солнца.

Для укрытия корневой системы используйте природные материалы: лапник, опилки, сосновую кору и тд. Или специальные зимние мульчирующие материалы типа Спанграм Мульча.

Искусственная ель хоть и наносит вред экологии, но зато при её многоразовом использовании не страдают растения. Выбор за Вами. Мы же готовы предложить Вам как искусственные ели, так и живые растения ели, сосны, пихты для содержания их в помещении или саду с закрытой корневой системой с дальнейшей посадкой их в открытый грунт.