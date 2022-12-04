Генпрокурор Ирана заявил о роспуске полиции нравов

Смерть Махсы Амини и два месяца протестов в Иране привели к роспуску полиции нравов. Такое решение принял генеральный прокурор страны.

Однако власти Тегерана продолжат расследования, начатые этой службой. Иранские протестующие призвали к трехдневной забастовке в воскресенье, сообщает Reuters. Она должна начаться в понедельник.

Новость о роспуске полиции нравов в Иране сообщило агентство AFP.

"Полиция нравов не имеет ничего общего с правовой системой", — заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери.

AFP отмечает, что в настоящее время неизвестно, будут ли это ведомство воссоздано в другом виде или под другим названием. Государственные информационные агентства Ирана сообщили, что вынесение смертных приговоров и судебные процессы за преступления "против нравственности" будут продолжаться.

Прокурор добавил, что парламент и судебная власть Ирана пересмотрят законы Ирана на обязательное ношение женщинами хиджаба — платка, закрывающего волосы , уши и шею. Он не уточнил, что может измениться в действующем законе.