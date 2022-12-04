TVN24: В телах погибших разбившегося под Смоленском самолета с президентом Польши Качиньским нет следов взрывчатки

Польский телеканал TVN24 получил информацию, что в телах погибших под Смоленском в авиакатастрофе правительственного самолета следов взрывчатки эксперты не нашли.

Выводы экспертов из окончательного заключения, выданного 20 сентября 2022 года, можно резюмировать констатацией отсутствия взрыва на борту президентского Ту-154-М, потерпевшего крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Расследованием трагедии в Смоленске занимается специальная следственная группа №1 Национальной прокуратуры, созданная в апреле 2016 года, напоминает TVN24.

Ее члены назначили шестнадцать экспертов для "осмотра и вскрытия эксгумированных 83 жертв катастрофы, анализа медицинских карт всех пострадавших и вынесения предварительных, дополнительных и окончательных заключений".

Документ подготовлен судмедэкспертами из Швейцарии, Португалии, Дании, Франции и Польши. В Национальной прокуратуре подчеркнули, что это "всемирно известные специалисты по расследованию авиационных происшествий, которые должны гарантировать достоверность и профессионализм расследования".