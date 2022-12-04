Бесполезные занятия садоводов летом

По привычке дачники из года в год наступают на одни и те же грабли, выполняя работы, которые не только не несут никакой пользы, но иногда и вредят растениям.

Прищипывать горох:

Однажды в комментариях меня спросили, прищипываю ли я горох для ветвления и большей урожайности.

Хотела проверить, но вскоре в комментариях отписались, что прищипывали, никакого толка не было.

Лучше купите урожайный сорт. Мне очень нравится Амброзия.

Добавлять в Фитоспорин сахар, чтобы пена пошла:

Догадываюсь, что это проделки Ивана Русских, которого любят многие наши садоводушки. А он любит запудрить мозги своим обаянием и умными словами, которые не все могут расшифровать правильно. Или сарафанное радио искажает суть.

Фитоспорин - это самодостаточный, готовый к применению препарат. Есть инструкция, согласно которой, сахар добавлять не надо.

Пришлось даже послушать Ивана на эту тему. Поняла так, что он, действительно, размышлял о сахаре в Фитоспорине вслух, но в итоге пришел к выводу, что добавлять его не нужно. Но кто ж до конца и внимательно ролики смотрит и статьи читает. Надо скорее бежать, делать, другим рассказывать.

Толочь суперфосфат и растворять его кипятком:

Это старинный народный способ со времен, когда был дефицит фосфорных удобрений. Сейчас есть в продаже водорастворимые фосфорные подкормки.

Завязать чеснок узлом:

Тоже однажды спросили, завязываю ли я листья чеснока узлом. А это откуда взялось?! Оказалось, в ту пору в ленте Дзена активно всем интересующимся садом и огородом показывали видео "Завяжи чеснок узлом"

Опылять томаты кисточкой:

Это делают некоторые садоводы, кто выращивает в теплицах и на подоконниках.

Томат - самоопыляемое растение. У цветка тычинки с пыльниками сросшиеся над рыльцем пестика. Оно выходит сквозь тычинки уже опыленным собственной пыльцой.

Если увидели рыльце, значит, оно уже опылилось. Другое дело, что пыльца бывает стерильной, например, от жары и слишком сухого воздуха. Тут кисточка не поможет.

Но для того, чтобы пыльца осыпалась на пестик, нужен ветер. В теплице и на подоконнике с ним проблемы. Поэтому рекомендуют томаты потряхивать. И в этом смысле трепыхание кисточки в цветке очень даже поможет. Но оно должно быть достаточно энергичным.

Для семеноводства, создания новых сортов и гибридов, цветки стерилизуют - удаляют тычинки и опыляют пыльцой другого растения.

Выращивать чеснок из бульбочек:

Никто не смог объяснить, но продолжают выращивать. Организуют непрерывный конвейер: сажают в один год и бульбочки, и однозубки. Делятся агротехникой, как лучше два года выращивать то, что растет за один. Меня осуждают, почему при таком опыте я так безответственно отношусь к выращиванию однозубок.

Однако мне понравилась идея сажать целыми воздушными луковицами, не деля на бульбочки. Хотя бы для зелени или дополнительного урожая чеснока, который не жалко дергать все лето.

Формировать все подряд огурцы:

Формировать, конечно, надо, особенно если посадили сильноветвистые в теплицу. Но обрывают же пасынки со всех подряд сортов и гибридов, в том числе пчелоопыляемых. А у них плоды завязываются именно на боковых приростах, а на главном стебле - пустоцвет.

Лучше вообще не формировать, тогда на любом огурце плоды будут.

Рассаживать прореженную морковь:

У моркови стержневой, очень длинный и тонкий корень даже в раннем возрасте. При прореживании кончик отрывается, расти в длину морковь больше не будет. Она или не приживется, или даст боковые корешки на замену главному. Вырастут короткие и ветвистые корнеплоды.