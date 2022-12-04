Самые популярные мифы о садоводстве

Садоводство – одно из самых древних занятий человечества. Наука никогда не стояла на месте, расширив свои горизонты до немыслимых пределов.

Первое место занимает неизменно вред от полива в жару:

Идея гласит, что капли воды на растениях становятся линзой, которые фокусируют солнечные лучи на листе, и выжигают их, как бумагу через лупу.

Если бы это было правдой, то первый грибной дождик превращал бы растения в инвалидов до конца сезона. Но обратимся к физике. Фокусное расстояние такой «линзы» не позволило бы лучам сфокусироваться на листе и прожечь его. Чтобы такое произошло, капля воды должна была бы длительное время висеть в воздухе примерно в полуметре от листа. А в природе такое невозможно.

Важно учитывать в обязательном порядке погодные условия. Например, если стоит 30 градусная жара, то вопроса «поливать или нет?», не должно стоять вообще. Никакие теоретические ожоги не способны нанести вреда столько, сколько засуха корневой системе растений. Это касается и газона, и хвойных, и цветущих растений. Короче, всех.

Выполнение работ в сад согласно лунному календарю:

Да, календарность работ важна, но исключительно исходя из погодных условий, продолжительности светового дня, количества осадков и тд.

Даже перемещение луны в течение дня, вызываемое приливы и отливы, не способно оказать абсолютно никакого влияния на всхожесть растений, их укоряняемость, восстановление после обрезки и тд. А уж перемещение луны в течение месяца тем более. Гораздо важнее соблюдение сроков обрезок, подкормок, обработок и тд., о чём многие забывают, обрабатывая хвойные системными препаратами осенью, по-осеннему настраивая систему автополива летом и начиная бороться с симптомами болезней, когда становится уже слишком поздно.

Следите за своевременностью всех садовых работ, опираясь за физиологические потребности растений, а не на лунный календарь.

Чтобы избавиться от грибов, лишайника и мха – нужно уменьшить полив и меньше кормить растения:

Ещё один миф, губящий сотни тысяч здоровых растений в год.

Также как современные диетологи доказали невозможность похудения и сохранения результата в условиях сильных ограничений в питании, так же и в садоводстве. Вместо того, чтобы лишать растения чего-то, попробуйте сделать так, чтобы они сами забирали из почвы максимум питательных веществ и влаги. Для этого делаем аэрацию почвы, вносим микроудобрения и отдельно сульфат магния, своевременно поливаем и убираем растительные остатки осенью.

Избавиться от грибов, лишайника, мха, сделав почву стерильной, невозможно.