Нюансы ловли окуня со льда на малых водоемах

У обывателей сложилось мнение, что окунь является настолько примитивной рыбой, что поймать его под силу даже ребенку.

Где обитает:

Для начало следует определиться с понятием «малый водоем».

небольшие озера;

речки;

карьеры;

пруды.

Каждая из этих категорий может включать в себя водоемы с совершенно разной морфологией. Так, озера могут быть мелкими и глубокими, проточными и непроточными, с крутыми или заболоченными берегами, со сложным рельефом дна или практически чашеобразными.

Речки могут быть быстрыми с отдельными омутами или плесами и очень медленными. Карьеры могут иметь самую разную глубину, непредсказуемый рельеф дна, быть песчаными или глинистыми, с заросшей прибрежной зоной или с чистыми берегами. Пруды как искусственные водоемы обычно не имеют какого-либо выраженного рельефа, но глубина и плотность зарастания может разной.

Окуни обитают практически во всех перечисленных типах водоемах. Они отсутствуют лишь в мелких промерзающих зимой и в заморных летом непроточных водоемах.

Для каждого из перечисленных выше типов водоемов требуется своя тактика ловля окуня со льда, хотя общие тенденции обозначить вполне реально.

Чем питается:

Прежде всего, следует сказать, что размер окуня в малых водоемах оставляет желать лучшего. Во многих прудах рыба весом 100 граммов считается трофеем. Но уже в карьерах кроме мелочи могут попадаться окуни массой 200-300 граммов.

В озерах же окунь может быть самым разным по размеру, даже если площадь самого озера и невелика. В одних озерах обитает исключительно мелочь, зато на севере страны можно найти озера с большими глубинами и трофейными «горбачами» и даже в не самых глубоких озерах окунь весом полкило и больше не редкость. Возможно, сказывается отсутствие рыболовного прессинга.

Питается окунь в малых водоемах мелкой рыбой и беспозвоночными, причем в одних он в основном хищничает, тогда как в других местах основу рациона составляют водные рачки, личинки мотыля, пиявки и т.п.

Во многих прудах в изобилии водится верховка, которая и является основной пищей окуня, но при этом изобилие корма отнюдь не способствует хорошему росту хищника. Немало водоемов, где окунь является единственным представителем ихтиофауны и там процветает каннибализм. Обычно в таких водоемах окунь особенно тугорослый. Там, где живет плотва, окунь охотно поедает ее мальков.

Где искать:

В большинстве малых водоемов окуня проще всего поймать в прибрежной зоне. На больших глубинах его меньше, но он может быть несколько крупнее. Если водоем знаком рыболову по летней рыбалке, с большой вероятностью окунь может оказаться в тех же местах, где его успешно ловили по открытой воде.

Снасти для ловли:

Блесна и мормышка на равных конкурируют между собой при ловле окуня на малых водоемах. Есть водоемы, в которых поймать окуня на искусственную приманку, неважно блесну или балансир, практически невозможно. Только мормышка, причем желательно с животной насадкой. Однако в других водоемах окунь достаточно активно реагирует и на блесны, и на балансиры. Снасти же используются следующие:

Удочка:

Удочка должна быть по возможности легкой с углепластиковым хлыстиком. Если глубина заведомо небольшая, в использовании катушки нет надобности. К тому же с удочкой типа «кобылка» рыболову удобно фиксировать изменения глубины при переходе с места на место.

Леска:

Леска используется монофильная диаметром 0.12-0.16 мм. Лишь там, где водится крупный окунь, можно намотать леску диаметром до 0.26 мм.

Удочка:

Удочка для ловли как на безмотылку, так и на мормышку с насадкой – балалайка.

Леска:

Леска – мононить диаметром 0.08-0.16 мм в зависимости от размера предполагаемой добычи и используемых мормышек.

Кивок:

Кивок для ловли на безмотылку подбирается тщательно и его соответствие конкретной мормышке проверяется в домашних условиях. При ловле на мормышку с натуральной насадкой тип кивка не так важен.

Искусственные:

Для блеснения используют балансиры и вертикальные зимние блесны. Балансиры 3 см по классификации Rapala – наиболее подходящий вариант, хотя иногда приходится ловить и на 2-сантиметровые приманки. В некоторых случаях балансир 5 см оказывается более уловистым, даже если окунь некрупный. Рекомендуется использовать модели Rapala и Nils Master №1 и №1.5.

Блесны обычно используются длиной не более 5 см, а часто и меньшего размера. Подходят финские блесны вытянутой формы, но «самоделки» работают зачастую лучше. Рыболовы-самодельшики постоянно изобретают новые модели, хотя исходным образцом для них является маропедка.

Кроме блесен и балансиров ловят на безнасадочные мормышки. Это принципиально другая рыбалка, требующая другой тактики и техники.

В качестве приманок используют безмотылки следующих видов:

с одним крючком – уралочки, муравьи, лодочки;

с двумя крючками – козы;

с тремя крючками – чертики.

В качестве наживки для ловли на мормышку используют следующие приманки:

личинок мотыля;

опарыша;

личинок репейной моли.

Поскольку окунь в малых водоемах часто капризничает, на крючок насаживают одну личинку мотыля колечком или 2-3 личинки репейной моли. Перед такой наживкой не устоит даже пассивный окушок.

Сами приманки должны иметь минимальный объем, поэтому преимущество получают вольфрамовые мормышки.