Пугачёва не может выезжать из Израиля более чем на три месяца, иначе потеряет пособие

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачёва по условиям репатриации не может выезжать из Израиля более чем на три месяца, иначе потеряет ежемесячное пособие.

Сбежавшая вместе с мужем и двумя детьми на Землю обетованную из России певица Алла Пугачёва, ставшая гражданкой Израиля, может не оправдать надежд поклонников и не вернуться на Родину из-за ежемесячных выплат в размере около 350 000 российских рублей, которые полагаются репатриантам.

Министерство алии и интеграции Израиля предупредило Пугачёву о том, что если она покинет страну более чем на три месяца, то автоматически лишится пособия, поэтому 73-летняя примадонна может умереть на чужбине.