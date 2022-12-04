4 человека погибли при частичном обрушении жилого дома в Нижневартовске

При частичном обрушении жилого дома из-за взрыва газового баллона в Нижневартовске погибли 4 человека, ещё 10 госпитализированы.

4 декабря российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы сообщило о том, что обрушение двух этажей произошло в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске, причиной которого стал взрыв неправильно установленного газового баллона.

В медицинских службах сообщили, что в результате ЧП погибли четыре человека, ещё 10 пострадавших экстренного госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Отмечается, что из данного дома эвакуированы 52 человека, которые доставлены в пункт временного размещения на базе школы № 8, где вартовчанам уже готовы предоставить воду, горячий чай, а также оказать медицинскую и психологическую помощь.