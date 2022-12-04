Руководство по зимней рыбалке для начинающих

Если летняя рыбалка предполагает комфортный отдых на природе, то зимняя рыбалка – это, в определенной мере, испытание, выдержать которое может не каждый рыболов.

Особенности зимней рыбалки и ее отличия от летней:

Зимняя рыбалка отличается от летней следующими особенностями:

зимой приходится ловить в пространстве, ограниченном лункой, тогда как летом сектор облова несравнимо больше;

передвижения по льду часто сопряжены с большими трудностями;

зимняя рыбалка требует специальных снастей, аксессуаров и снаряжения, которые летом не используются; зимой не может быть волнения на водоеме, поэтому можно ловить даже в сильный ветер;

поиск рыбы зимой требует больших усилий, чем летом.

Зимняя рыбалка имеет следующие достоинства:

возможность ловить рыбу в любом месте водоема, если к нему имеется удобный подход;

прямой контакт с рыбой. Поскольку зимой рыбу приходится вываживать руками без участия удилища и катушки, у рыболова есть возможность оценить ее реальную силу;

возможности для закаливания организма.

Негативными сторонами зимней рыбалки являются:

холод. Ловля при отрицательных температурах требует от рыболова хороших физических кондиций, наличия теплой экипировки и специальных аксессуаров, совершенно не нужных на летней рыбалке;

более сложные условия для поиска рыбы;

облов маленькой площади под лункой, когда рыболова могут отделять от рыбы считанные метры, а он об этом даже не подозревает;

невозможность ловить некоторые виды рыб, которые зимой впадают в спячку.

Особенности поведения рыбы зимой:

Зимой жизнедеятельность рыбы определяют два основных фактора: температура воды и концентрация растворенного в воде кислорода.

Общий уровень обмена веществ у рыб гораздо ниже, чем в период открытой воды. Поэтому многие виды рыб зимой питаются нерегулярно – насытившись один раз, они несколько дней переваривают пищу. Это относится, в первую очередь, к хищникам: окуню, судаку, щуке, и в гораздо меньшей степени к мирным рыбам: плотве, лещу, ершу. Повышение температуры даже на 1-2 градуса вызывает всплеск активности у рыбы.

К содержанию растворенного в воде кислорода разные рыбы относятся по-разному. Некоторые виды, к примеру, ротан и карась, хорошо переносят низкий уровень кислорода. Если концентрация кислорода достигает критической отметки, они впадают в анабиоз.

Большинство рыб не могут впадать в анабиотическое состояние, поэтому при снижении уровня кислорода они отправляются на поиски мест, где кислорода больше. Такими участками являются места впадения подводных ключей, ручьев и речек, промоины во льду. Если рыбе не удается обнаружить места с благоприятными условиями для жизни, она погибает, т.е. в водоеме случается замор.

Клев рыбы находится в непосредственной зависимости от влияния внешних факторов. Поскольку рядовой рыболов вряд ли может взять пробы воды, чтобы определить концентрацию растворенного в воде кислорода, ему приходится оценивать состояние водоема по таким косвенным признакам как толщина льда и толщина снежного покрова.

Толстый лед с непроходимыми сугробами на его поверхности не сулит рыболову ничего хорошего. Период глухозимья – это испытание для рыбы и рыболова, которому приходится прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы спровоцировать рыбу на поклевку.

Из хищных рыб зимой можно успешно ловить:

окуня;

судака;

берша;

щуку;

налима;

рипуса;

корюшку;

радужную форель на платных водоемах.

Список мирных рыб представлен следующими видами:

плотва;

лещ;

густера;

елец;

сырть;

карась;

ерш.

Практически невозможно поймать зимой рыб, впадающих в спячку, а именно: сома, сазана, угря. При наличии некоторого опыта можно ловить язя, голавля, лососевых рыб.

Меры безопасности:

Лед является агрегатным состоянием воды, которое несет опасность человеку. Считается, что наиболее опасны первый и последний лед. Но и в середине зимы участки льда, рядом с которыми имеются места впадения подводных ключей, ручьев и речек, быстрины на реке представляют серьезную опасность.

Первый лед считается безопасным для пешего рыболова, когда его толщина достигает 5 сантиметров. Если лед потрескивает – это не сигнал о смертельной опасности, но предупреждение: сюда лучше не соваться.

Последний лед приобретает кристаллическую структуру. Кристаллы льда не держат серьезную нагрузку, поэтому можно искупаться даже на льду толщиной 40 сантиметров.