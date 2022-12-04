Причины, по которым дерево может не прижиться

Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд.

Не понимать разницы между растением из питомника и из леса:

Дело отнюдь не в возможных болезнях, дефиците питательных веществ и асимметрии кроны. Дело в корнях. В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали. Что при прорастании семени, у абсолютного большинства растений сначала формируется главный стержневой корень, затем от него начинают расти мощные боковые корни. Особенно это заметно у сосен, дубов и других культур.

Важно помнить, что питающие корневые волоски находятся именно на концах этих мощных корней, чья длина составляет несколько метров (нов зависимости от вида и возраста дерева). Поэтому копая дерево вы просто перерубаете эти корни, из-за чего дерево в будущем начинает испытывать дефицит питания и влаги и погибает.

Однако с растениями в питомнике ситуация иначе. У контейнерных растений все корни остаются строго в рамках контейнера, а свободно растущие пересаживают минимум 1 раз в 3 года (согласно стандартам АППМ). Из-за этого питающие корешки начинают формироваться практически у главного корня. И после выкопки их остаётся достаточно для снабжения дерева питательными веществам.

Как выкопать дерево из леса?

Самое элементарное – сформировать большой ком. Особенно это касается хвойных культур. Хотя для большого дерева это будет сделать очень непросто. Второй вариант –подготовить дерево к выкопке заранее. Например, за 6-12 месяцев до даты предполагаемой выкопки произвести аккуратное перерезание боковых корней.

Главный корень при этом не трогаем. В течение всего этого времени питание дереву будет поступать от главного корня, а новые боковые сформируются тем временем ближе к корневой шейке. После этого вы без проблем сможете выкопать дерева, получив практически 100% приживаемость.

Забыть про укрытие:

Деревья после выкопки находятся в сильном стрессе из-за нарушения корневой системы. Из-за этого они могут испытывать недостаток влаги, в том числе в зимний период. Особенно это касается вечнозелёных: хвойные, рододендроны, самшит, и тд. Они могут сильно подмерзать в морозы и усыхать на солнце. Поэтому важно укрыть крону специальным материалом.

То же самое касается и корневой системы. После посадки необходимо укрывать её воздушным материалом в течение минимум 2-3 лет. Без укрытия дерево может буквально не дожить до зимы или погибнуть сразу с наступлением тепла.

Недооценить важность полива:

В первые годы после посадки основная масса корней находится около поверхности. Они ещё не успели добраться до грунтовых вод, и могут страдать от пересыхания, особенно в жаркие летние дни. В такое время года важно поливать их минимум 1 раз в день объёмом воды не менее 60-70 литров на кустарник и 120 литров на дерево. Автополив значительно сэкономит ваше время и силы.

Корни, подвергнувшиеся усыханию, у хвойных уже не восстанавливаются, а у лиственных – частично. Поэтому важно озаботиться поливом с самого начала.