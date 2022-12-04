Малоизвестные факты о фаине раневской

Внешность этой актрисы была очень далека от общепринятых представлений об актерской красоте.

Фаина Раневская родилась 27 августа 1896 года в Таганроге, в зажиточной еврейской семье. Настоящее имя актрисы — Фанни Гиршевна Фельдман. Получила образование в Мариинской женской гимназии, а затем окончила частную театральную студию, после чего, в 1915 году, покинула родной Таганрог.

Псевдоним актриса взяла себе в честь Любови Раневской, героини пьесы Чехова "Вишнёвый сад". Гуляя в Керчи с неким спутником, Фаина заглянула в банк, чтобы получить денежный перевод от матери.

Из воспоминаний Раневской:

Когда мы вышли из массивных банковских дверей, то порыв ветра вырвал у меня из рук купюры — всю сумму. Я остановилась, и, следя за улетающими банкнотами, сказала:— Денег жаль, зато как красиво они улетают!

— Да ведь вы Раневская! — воскликнул спутник. — Только она могла так сказать!

Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее, далеко не всё, совсем не всё…

За свою почти шестидесятилетнюю карьеру, Раневская сыграла несколько десятков театральных ролей и более 20 в кино. При этом, в кино она сниматься она особо не любила, говорила: "Деньги кончаться, а стыд останется". А ещё голосом Раневской говорит Фрекен Бок в мультике "Малыш и Карлсон". Актриса получила звание народной артистки и ушла со сцены и с экранов в возрасте 86 лет.

Раневская никогда не была замужем, не имела детей. Говорят, в юности ей понравился один актёр. Напросился в гости, девушка накрыла стол, а парень пришёл не один, а с дамой, а Фаину же попросил ... пойти погулять. Якобы после этого Раневская зареклась зводить романтические отношения. Насколько состоятельна эта версия судить теперь сложно.

Последние годы Фаины Раневской скрасил пёс Мальчик. Дворняжка, которую она подобрала на улице. Он стал верным спутником её последних дней. Мальчик пережил актрису на 6 лет - его забрала к себе одна из приятельниц Раневской.

Незадолго до смерти с горьким сарказмом Раневская написала: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: "Умерла от отвращения". Если вы посмотрите на надгробье, то увидите, что волю её, высказанную скорее всего в сердцах, не исполнили, зато увековечили её верного и любимого Мальчика. Причём, крохотная фигурка грустной собаки появилась на надгробном камне через четыре года после смерти актрисы и кто её добавил - неизвестно.

В Таганроге, возле дома, в котором прошли детство и юность Раневской, в мае 2008 года был установлен памятник актрисе. Скульптура запечатлела образ Ляли из фильма "Подкидыш". Автор памятника - Давид Бегалов. Примечательно, что памятник почему-то очень полюбился вандалам.

Через несколько дней после торжественного открытия, вандалы попытались оторвать зонтик. В начале 2009 года у зонтика Раневской была похищена ручка. А в июле 2009 года неизвестные попытались вырвать из правой руки Раневской сумочку, а потерпев неудачу, попытались отломать саму руку. В начале октября 2009 года была предпринята ещё одна попытка лишить памятник зонтика. А в 2012 году неизвестные согнули зонтик и отломали от него бронзовую ручку. Кстати, за за порчу памятника никого так и не наказали.

Ежегодно, в День Рождения Фаины Раневской, в Таганроге проводится фестиваль "Зонтичное утро". В этот день по всему центру Таганрога будут проходиться концерты, флэшмобы, перформансы, театрализованные шоу, а также работать фуд-корты. Ну и, конечно, не обойдётся без традиционного дефиле в шляпках и с зонтиками.

Этот год - не исключение. Так что можно отправиться 27 августа в Таганрог, повеселиться, выгулять свой зантик и ещё раз вспомнить прекрасную актрису.