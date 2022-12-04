Культовые цитаты Айн Рэнд

Перед вами цитаты писательницы, книги которой стали настоящим откровением для многих из нас.

Он никогда и ничего у них не просил. Это они стремились владеть им, это они предъявляли ему постоянные претензии. Причем претензии эти имели облик привязанности, которую, впрочем, ему было труднее переносить, чем любую разновидность ненависти. По какой-то неведомой причине эти люди взялись любить его, не желая при этом знать, за что ему хотелось быть любимым.

Эти люди властны над вами, потому что вы не даете себе никакой пощады. Они потакают своим эмоциям. Вы жертвуете своими чувствами. Они ничего не хотят терпеть. Вы готовы стерпеть что угодно. Они избегают ответственности. Вы же только и делаете, что принимаете ее на себя. Но разве вы не видите, что это, в сущности, одна и та же ошибка? Отказ от признания реальности всегда приводит к гибельным последствиям.

Люди не хотят думать. Чем глубже они погружаются в свои заботы, тем меньше хотят думать. Но подсознательно они чувствуют, что должны думать, и чувствуют себя виноватыми. Поэтому они благословят и последуют советам любого, кто найдет оправдание их нежеланию мыслить. Любого, кто превратит в добродетель – то, что они считают своим грехом, своей слабостью, своей виной.

Богатство – это результат умения человека мыслить. Сами по себе деньги – лишь средство. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у штурвала. Деньги удовлетворят ваши стремления и желания, но не заменят вам цель и мечту.

Что чувствует человек, окруженный посредственностью и серостью? Ненависть? Нет, не ненависть, а скуку – ужасную, безнадежную, парализующую скуку. Чего стоят лесть и похвалы людей, которых ты не уважаешь?

Если вы попытаетесь с помощью денег окружить себя теми, кто выше и умнее вас, дабы обрести престиж, то в конце концов падете жертвой тех, кто ниже. Человек не может быть меньше, чем его деньги, иначе они его раздавят.

В жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою работу. Ничего нет. Это самое главное. И твоя сущность проявляется именно в этом. Такова единственная мера ценности человека.

Человек, проклинающий деньги, получил их нечестно, человек, уважающий деньги, заслужил их. Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги – зло. Эти слова – колокольчик прокаженного, лязг оружия бандита.

Не существует скверных мыслей, злом является только отказ мыслить. Не пренебрегайте своими желаниями. Не жертвуйте ими. Исследуйте их причину.

Я не принимаю жертв и не приношу их. Если удовольствие одного покупается страданием другого, лучше совсем отказаться от сделки. Когда один выигрывает, а другой проигрывает, это не сделка, а мошенничество.