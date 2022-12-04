Правила ловли щуки в период «второлёдья»

Во время рыбалки не по перволедью, а в период так называемого «второлёдья», жор рыбы значительно уменьшается.

Но, тем не менее, опытные рыболовы, не уходят в это время пустыми, при выходе на лёд. Даже в периоды настоящего глухозимья, когда на улице стоит по-настоящему холодная температура, и воет ветер, поймать можно даже мирную рыбу, не говоря уже об таких активных хищниках, как щука.

В период, когда лёд на водоёмах становится крепким, рыба уходит в глубокие места. Многая рыба начинает засыпать в ямах и коряжниках. Именно тут, в этот период времени и надо искать хищницу.

С помощью эхолота, или методом бурения многочисленных лунок, и проверки их глубины с помощью подручных средств, нужно найти места с перепадами глубины. На входах и выходах с ям, есть большая вероятность встретиться со щукой. Нужно пробурить большое количество лунок, по кривой линии и пытаться поймать рыбу. Лунки бурят на расстоянии 5-7 метров друг от друга.

Не редко бывают моменты, когда поймать щуку эффективнее всего со дна. Приманка доводится до дна водоёма, а потом резко поднимается наверх. Блесна при этом создаёт небольшое облачко мути, которое так же может привлечь рыбу к приманке. В глубинной ловле щуки, очень хорошо зарекомендовали себя специальные глубинные воблеры. Кстати, на подобную приманку хорошо ловить и в летнее время, когда на подобный воблер отлично берёт жерех.

В целом, способы ловли щуки на искусственные приманки, довольно примитивны. Нужно опускать приманку на дно, а потом резко поднимать её примерно на 40-50 см, делая паузу на несколько секунд. Потом снова вытаскивать приманку вверх. Щука довольно тщательно рассматривает цвет и форму приманки. Поэтому нужно подбирать блесну таким образом, чтобы она напоминала мелкую рыбу, которая обитает в конкретном водоёме.

Если ловля щуки происходит на небольшой глубине, целесообразно будет использовать жёсткие удилища, кивок лучше выбирать средний или длинный. Катушку при этом необходимо ставить с механизмом типа курок. Такой механизм наиболее облегчит ловлю щуки. Леску берут среднего диаметра, если конечно не охотятся за огромными экземплярами рыбы.

Такая леска довольно эластична, и может наиболее сильно смягчать рывки этой сильной и мощной хищницы. Лучше всего использовать металлический поводок, ведь щука очень сильно сопротивляется при вытаскивании. Но, в целом, его можно заменить и леской, просто ставить её нужно в два слоя.

Всем людям, которые не могут прожить без ловли рыбы зимой, очень интересна рыбалка на щуку. Такая ловля по-настоящему интересна и увлекательно. Ни один настоящий рыбак не променяет шанса потягаться с этой хищницей наших водоёмов, ни на что другое.