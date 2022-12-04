Советы и хитрости зимней рыбалки

Ловля рыбы зимой — занятие для истинных ценителей процесса и фанатов этого увлечения.

Основные принципы зимней рыбалки:

Безопасность. Если в ночь перед рыбалкой стукнуло потепление — лучше перенести поездку на водоём, есть опасность провалиться под лёд.

Комфорт. Об экипировке мы поговорим в отдельном блоке, но базовыми правилами выбора одежды для подлёдной рыбалки должны стать теплота и комфорт.

Готовьте снасти про запас. Сломать или утопить удочку на зимней рыбалке — обычное дело. То же самое касается и наживок с блёснами, поэтому лучше берите всё оборудование в двух экземплярах. На соседа не надейтесь — он надеется на вас.

Подкормка. Заинтересовать сонную рыбу, и сделать так, чтобы она подплыла именно к вашей лунке — задача не из лёгких. Для её выполнения купите в магазине специальную подкормку или же изготовьте её самостоятельно из злаковых культур.

Подкормка для себя. Позаботившись о рыбацких принадлежностях, не забудьте взять с собой запас еды и тёплого питья для вас — это поможет согреться после нескольких часов на морозе.

Снаряжение для зимней рыбалки:

Если рыба гниёт с головы, то человек с этой самой головы начинает мёрзнуть, особенно на рыбалке зимой. Выстоять несколько часов на сильном морозе — не так уж и легко. Поэтому подходить к вопросам выбора экипировки стоит максимально ответственно.

Одежда:

Скажем сразу, в идеале лучше купить рыболовный костюм или комбинезон (чтобы спину не продувало), но на деле стоят они довольно больших денег. Альтернативой может стать хорошая многослойная система одежды, состоящая из термобелья, утеплённого нижнего белья, флисовой кофты, свитера и мощной куртки, желательно с защитой от ветра и дождя.

Перчатки и хорошая зимняя шапка, как вы понимаете, тоже не повредят.

Обувь:

Не хотите заболеть — держите ноги в тепле. Казалось бы, простая истина, но всегда ли вы её соблюдаете? Обувь для подлёдного лова должна быть тёплой, водонепроницаемой и удобной. Подойдут специальные ботинки для зимней рыбалки, утеплённые ПВХ-сапоги, да и качественные валенки с резиновыми калошами вполне сгодятся.

В целом, подготовка к длительной зимней рыбалке похожа на сборы в полярную экспедицию. Не хотите замёрзнуть — учтите все нюансы.

Рыболовные принадлежности:

Разумеется, вариантов рыболовных примочек очень много, мы перечислим средний набор, который сделает вашу зимнюю рыбалку комфортной и, скорее всего, успешной.

Мощный ледобур или пешня;

Удочка и приманки;

Шумовка для очистки лунки;

Рыболовный куб (специальная палатка для защиты от ветра);

Рыбацкий ящик со снастями;

Запас провианта.

С таким набором инструментов и принадлежностей вам не нужно будет бегать по озеру в поисках крючка, лески или блесны. При подготовке к рыбалке со льда, рекомендуем надеяться только на себя — возвращаться домой ни с чем вам явно не захочется.

Хитрости зимней рыбалки:

Начнём с малого, если вы едете на зимнюю рыбалку в первый или второй раз, вбейте в поисковике запрос "Зимняя рыбалка видео" и посмотрите несколько обучающих уроков. Помимо этого, рекомендуем ознакомиться с видами наживки для ловли рыбы со льда: глухая, плавающая, скользящая и прочими.

Приметы и советы от "бывалых" рыбаков:

Мелкий дождь и пасмурная погода — к удачной рыбалке;

Два крючка — хорошая идея. На один можно насадить ароматистый хлеб, а на другой червяка, шанс заинтересовать рыбу возрастёт;

Карась на открытую воду не пойдёт. Ловить его стоит в зарослях камыша или травы;

Мешать много прикормок сразу — плохая идея, это может дать обратный эффект и отпугнуть рыбу;

Не экспериментируйте с наживками. На морозе цена такого "опыта" может быть слишком велика, используйте классические приманки, в зависимости от вида рыбы, которая обитает в водоёме.