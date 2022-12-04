Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать зимой
Зимняя рыбалка – дело непростое! Ловля рыбы зимой требует от рыбака определённой выдержки, терпения и, конечно же, тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.
Удочка для зимней рыбалки:
Удочка – главный инструмент любого рыбака, поэтому
а) на нём не экономят
б) к его выбору подходят с особой тщательностью.
Конкретного совета здесь быть не может, поскольку каждый выбирает удочку для себя сам, руководствуясь техникой лова и личными предпочтениями. У опытных рыбаков может быть целая коллекция «рыболовного инструмента» на все случаи жизни.
Если вы новичок в зимней ловле, то беспроигрышный вариант для вас – универсальная удочка типа «ручка с катушкой» или удочка типа «балалайка».
Начнём с общего. Для подлёдной рыбалки чаще всего используется:
Мормышка (для любителей активной ловли-игры)
Безмотылка (та же самая мормышка, только без натуральной наживки)
Поплавок, только обязательно перегружённый, чтобы избежать вымерзания в лёд (для сторонников выжидательного пути)
Жерлица (для ловли хищника на живца)
Эффективным будет и зимнее блеснение – с блесной, балансиром и прочими искусственными приманками.
Теперь переходим к частному. Какие снасти предпочтительнее для той или иной рыбы:
Для карася предпочтительнее использовать поплавок или мормышку
Для плотвы используется мормышка (обычно небольшого размера и неяркого оттенка) с насадкой или безмотылка. Иногда может быть эффективным использование поплавочной оснастки или мелкой блесны
Для щуки лучше всего использовать цепочку лунок диаметром примерно 130-150 мм (пробурите их на расстоянии 4-5 метров друг от друга) и удить на блесну
Для налима лучшим вариантом будут жерлицы
«Особняком» среди всех стоит окунь. Для поимки этой рыбы используется широчайший арсенал снастей: мормышка, балансир, блесна и т.п. с преимущественно натуральными наживками.
Чем ловить – разобрались. Теперь давайте разберёмся, на что.
Приманки для рыбалки зимой:
Все приманки делятся на натуральные и искусственные. И тем, и тем есть место на подлёдной рыбалке!
Натуральные приманки:
Черви во всём многообразии (навозные, земляные, дождевые и т.п.),
Опарыш
Мотыль
Малёк, живец
Различные виды субпродуктов
Сало и кусочки мяса
Мёртвая рыба
Искусственные приманки:
Блесна (преимущественно для хищной рыбы)
Балансир
Зимние воблеры
Приманки из резины и силикона (например, виброхвосты)
Бокоплавы (преимущественно для щуки, налима и судака)
Мормышки
Мушки и цикады
Будем откровенны – это далеко не полный список приманок, а скорее самый распространённый среди фанатов зимней ловли. Если какая-то наживка не оправдала ваши ожидания, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.
Опубликовано: Ангелина Крент
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
История проклятия великого Тамерлана
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США