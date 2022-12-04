Рыболовы рассказали, какие снасти и приманку использовать зимой

Зимняя рыбалка – дело непростое! Ловля рыбы зимой требует от рыбака определённой выдержки, терпения и, конечно же, тщательной подготовки в вопросе экипировки и принадлежностей.

Удочка для зимней рыбалки:

Удочка – главный инструмент любого рыбака, поэтому

а) на нём не экономят

б) к его выбору подходят с особой тщательностью.

Конкретного совета здесь быть не может, поскольку каждый выбирает удочку для себя сам, руководствуясь техникой лова и личными предпочтениями. У опытных рыбаков может быть целая коллекция «рыболовного инструмента» на все случаи жизни.

Если вы новичок в зимней ловле, то беспроигрышный вариант для вас – универсальная удочка типа «ручка с катушкой» или удочка типа «балалайка».

Начнём с общего. Для подлёдной рыбалки чаще всего используется:

Мормышка (для любителей активной ловли-игры)

Безмотылка (та же самая мормышка, только без натуральной наживки)

Поплавок, только обязательно перегружённый, чтобы избежать вымерзания в лёд (для сторонников выжидательного пути)

Жерлица (для ловли хищника на живца)

Эффективным будет и зимнее блеснение – с блесной, балансиром и прочими искусственными приманками.

Теперь переходим к частному. Какие снасти предпочтительнее для той или иной рыбы:

Для карася предпочтительнее использовать поплавок или мормышку

Для плотвы используется мормышка (обычно небольшого размера и неяркого оттенка) с насадкой или безмотылка. Иногда может быть эффективным использование поплавочной оснастки или мелкой блесны

Для щуки лучше всего использовать цепочку лунок диаметром примерно 130-150 мм (пробурите их на расстоянии 4-5 метров друг от друга) и удить на блесну

Для налима лучшим вариантом будут жерлицы

«Особняком» среди всех стоит окунь. Для поимки этой рыбы используется широчайший арсенал снастей: мормышка, балансир, блесна и т.п. с преимущественно натуральными наживками.

Чем ловить – разобрались. Теперь давайте разберёмся, на что.

Приманки для рыбалки зимой:

Все приманки делятся на натуральные и искусственные. И тем, и тем есть место на подлёдной рыбалке!

Натуральные приманки:

Черви во всём многообразии (навозные, земляные, дождевые и т.п.),

Опарыш

Мотыль

Малёк, живец

Различные виды субпродуктов

Сало и кусочки мяса

Мёртвая рыба

Искусственные приманки:

Блесна (преимущественно для хищной рыбы)

Балансир

Зимние воблеры

Приманки из резины и силикона (например, виброхвосты)

Бокоплавы (преимущественно для щуки, налима и судака)

Мормышки

Мушки и цикады

Будем откровенны – это далеко не полный список приманок, а скорее самый распространённый среди фанатов зимней ловли. Если какая-то наживка не оправдала ваши ожидания, не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.