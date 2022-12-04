Черная вдова: самка этого насекомого невероятно жестока и коварна

Издавна в народе принято называть Черными вдовами женщин, похоронивших двоих, троих и более мужей.

Немилосердная людская молва считает, что такая женщина-вдова, подобно страшной паучихе, сама отчасти виновата в преждевременной кончине своих мужей. Каждый отдельный житейский случай людская молва наделяет различными версиями: тяжелое родовое проклятие, кармическое вдовство или же энергетический вампиризм. Но кто же стал прообразом печального ярлыка? Некоторые историки утверждают, что это Белль Соренсен Ганнесс.

Девочка родилась в ноябре 1859 в Норвегии и при рождении была названа Брунгильда Польсдаттер Сторшетт. Она стала восьмым, самым младшим ребенком в семье. Ее отец был обычным каменщиком. Семья была бедной. Будучи еще совсем юной девушкой, Брунгильда начала работать и тайком откладывать деньги. В 20-летнем возрасте она уехала вслед за старшей сестрой покорять Америку, где первым делом сменила имя на Белль.

В 25 Белль вышла замуж за небогатого кондитера Мэдса Соренсена из Чикаго. Через пару лет, приносящий и так мало выручки, кондитерский магазин и вовсе сгорел. Исследователи считают, что именно полученная за сгоревший магазин страховка и натолкнула находчивую молодую женщину на страшную идею.

Двое детей Белль и Мэдса – Миртл и Люси - умерли друг за другом при странных обстоятельствах. В документах того времени доктор зафиксировал, что дети скончались от колита. Однако позднее все перечисленные симптомы – тошноту, диарею, спазмы и лихорадку – признали вполне схожими с симптомами ординарного отравления. Погибшие дети были предусмотрительно застрахованы, и страховой компании ничего не оставалось, кроме как выплатить пострадавшим родителям деньги.

Вскоре вслед за дочерьми в мир иной отправился и несчастный супруг.

До своего второго замужества Белль успела отправить на тот свет нескольких неосторожных ухажеров. Мотивом жестоких преступлений служило завладение деньгами, страховками, драгоценностями. Кроме того, ей пришлось избавиться от ряда свидетелей.

В 42 года Белль вновь вышла замуж. На этот раз ее добычей стал достаточно зажиточный мясник Питер Ганнесс. Пожить ему после этого рокового шага оставалось недолго.

Когда на кровожадную преступницу пало подозрение полиции, она исчезла в неизвестном направлении.

Смерть Черной вдовы и поныне окутана темной завесой таинства. Через некоторое время был обнаружен обезглавленный обугленный труп. По некоторым косвенным признакам он был приписан беглой злодейке. Однако, принадлежность останков именно Белль Ганнесс и по сей день остается недоказанной.