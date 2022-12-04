Отношения Любови Орловой с её мужем

Любовь Петровна Орлова (1902-1975 гг) - страстно почитаемая и любимая неискушенным советским народом актриса отечественного театра и кино середины прошлого столетия.

В 1926 году, будучи обычной юной преподавательницей музыки и подрабатывая тапером (живая музыка в первых кинотеатрах), никому не известная Любовь Орлова вышла замуж за заместителя начальника одного из управлений Народного комиссариата земледелия – Андрея Гаспаровича Берзина.

Историки и биографы актрисы утверждают, что Андрей Берзин был единственным человеком, которого Любовь Петровна любила всем своим существом – страстно и беззаветно.

Сказочная, нежная история закончилась очень быстро и трагично. В 1930 году мужчина был арестован органами безопасности по антисоветскому делу Трудовой партии и сослан в Казахстан. Во время внезапного ошеломительного ареста его буквально штыками вынули из супружеской постели. Это событие оставило глубокий шрам в душе молодой Орловой. Больше влюбленным встретиться было не суждено.

Через три года произошла встреча начинающей актрисы и начинающего режиссера Григория Васильевича Александрова. Впоследствии она стала его женой и снималась практически во всех его картинах.

С Александровым ее тоже связывали теплые, нежные чувства. Но это была скорее благодарность и признательность. Ведь с легкой руки Григория Васильевича Орловой посчастливилось попасть не в лагеря, а на вершину славного олимпа, стать уникальной и неповторимой звездой советского кинематографа.

Приближенные к знаменитой семье люди утверждают, что Орлова ни разу за всю совместную жизнь с Александровым не заснула с ним в одной постели. Арест первого любимого мужчины навсегда болезненно врезался в ее живую память и остался там незаживающей раной.

Даже когда супруги бывали в дальних поездках, других городах и странах, для них всегда подготавливали два отдельных номера. Знатоки утверждают, что всю свою страсть и пылкость Любовь Петровна подарила своему первому мужу, а второму достались только благодарность и уважение.

Однажды сам Сталин, тайно влюбленный в Орлову, пригласил ее на ужин в свой особняк. Молодая женщина не строила никаких иллюзий по поводу того, чем грозило закончиться тайное приглашение.

Сидя за столом кинозвезда прямо в лоб задала вождю народов мучивший ее несколько лет тяжелый вопрос: «А нельзя ли узнать у вас, Товарищ Сталин, о судьбе моего бывшего мужа?» Иосиф Виссарионович мгновенно переменился в лице. Он достаточно жестко ответил отказом, сухо простился и больше с этого момента никогда не предпринимал ни единой попытки продолжить ухаживания.

Сталин открыто продолжал ценить Орлову-певицу и актрису, продолжал восхищаться ею, но как объект увлечения она для него умерла. Стоит ли говорить, что своим дерзким поведением в тот момент, Любовь Петровна совершила своеобразный женский подвиг.