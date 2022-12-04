Причины, по которым Галилео Галилей бросил университет

Великий итальянский физик и астроном родился 15 февраля далекого 1564 года в знатной, но совершенно обедневшей флорентийской семье.

Глава семейства и отец будущего ученого, Винченцо Галилей, кроме того, что был талантливым математиком, еще и обладал выдающимися способностями в области музыки – был даровитым композитором. Именно отец сыграл в жизни будущего гения ключевую роль.

Он с самого рождения сына прикладывал немалые усилия для формирования и развития его талантов. Строгий родитель всегда верил в неординарность своего отпрыска и нисколько не сомневался в его великом научном будущем.

Именно отец Галилео выбрал для него будущую профессию врача и отправил учиться в Пизанский университет.

Так семнадцатилетний юноша попал на медицинский факультет. Но проучился он там не долго. Уже через 3 года, так и не получив ученой степени, Галилео оставил университет.

Причиной тому послужил живой и любопытный ум молодого гения. По своей природе, внутренней организации молодой человек был исследователем и экспериментатором. Изучение медицины же совершенно не удовлетворяло и не вдохновляло Галилея, так как она была чисто фолиантной, книжной областью науки в те времена. И молодой бунтарь никак не мог смириться с такими строгими ограничениями.

Именно тогда, покинув стены университета, Галилео по-настоящему, глубоко и серьезно увлекся математикой. Он углубился в изучение трудов великих мастеров - Архимеда и Евклида.

Но математика, так же не была самоцелью для юного дарования. Она стала для него всего лишь мощным методом, рычагом для раскрытия необыкновенных и таинственных законов природы и разгадывания технических задач.

Галилео понадобилось всего четыре года, чтобы досконально изучить математические основы и заняться самостоятельными исследованиями.