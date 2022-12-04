Причины, по которым почему же все-таки Максим Горький не принял революцию 1917 года

Великая Октябрьская революция застала Максима Горького в Петрограде. Своим чутким и отзывчивым умом писатель безусловно понимал ее катастрофическую неизбежность.

В своей новостной газете «Новая жизнь» Максим Горький не побоялся устроить открытую полемику с большевиками.

Там он открытым текстом обвинял Ленина и его окружение в кровожадности и безрассудности. Ставил вождю революции в вину, что тот считает себя вправе безнаказанно проделывать с русским народом безумно жестокий опыт, хотя заранее отдает себе отчет в том, что опыт этот обречен на неудачу.

Максим Горький, одухотворённо и глубоко мечтающий о «новом идеальном человеке», беспрестанно пытался воссоздать его романтический образ во многих своих произведениях того времени.

Поэтому, он до глубины души был потрясен, когда, не глядя на его личное активное заступничество перед самим Лениным, были все же расстреляны поэт Николай Гумилёв и великий князь Павел Александрович.

Он один из немногих открыто вступался за гонимых и низверженных Романовых, над которыми в то время повсеместно глумились и издевались стихийно собирающиеся толпы людей, еще недавно слепо и преданно поклонявшиеся царственным особам.

Его агрессивная и правдивая критика была настолько убийственно верна, что большевики были вынуждены закрыть газету.

Признавшись самому себе, что совершенно бессилен что-либо изменить и догадываясь, что терпение большевиков не беспредельно, Горький покинул залитую кровью Россию. Предлогом послужило то, что ему необходимо достаточно длительное и серьезное лечение.

Писатель много путешествовал. В конце концов он остановил свой выбор на Италии. В Сорренто он и поселился. В Россию Максим Горький смог вернуться только через 10 долгих лет – в 1931 году.