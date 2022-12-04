Знаменитый девиз Архимедовой школы

Когда Архимед был маленьким мальчиком, его безумно манило к себе море. С открытым ртом слушал он в тавернах рассказы бывалых моряков о морских похождениях.

Самой большой мечтой мальчугана было забраться на какую-нибудь большую, стремительную галеру и отправиться в опасное и удивительное плавание к далеким загадочным берегам. Но, к сожалению, родители уготовили ему совсем другую стезю.

И, прихватив поутру циркуль и пергамент, бедолага тащился в школу.

Безоговорочно покорившись суровой родительской воле, Архимед стал в итоге блестящим математиком, инженером и физиком. Но только не моряком.

Все, что мог позволить себе юный мечтатель, так это ежедневные прогулки по шумному морскому порту. Но и там суровые и грозные сторожа гоняли его в шею, подальше от опасных пирсов.

Позднее, благодаря его настойчивости и постоянству, к нему там все привыкли. Он обзавелся множеством друзей и знакомых среди матросской братии. А позднее, когда Архимед стал уже взрослым, даже сам начальник порта считал за честь выпить с ним на пару стакан критского.

Во время одной такой веселой посиделки начальник порта и предложил знаменитому гражданину организовать школу для своих такелажников и грузчиков.

Архимед с радостью принял это предложение. И уже в скором времени в порту была построена школа для докеров, названная «Архимедов рычаг». Так как, в своей школе знаменитый математик прежде всего обучал грузчиков использовать в их нелегкой работе правильные рычаги и системы блоков.

После того, как Марцелл взял Сиракузы, школа была разрушена до основания, а все ее ученики взяты завоевателями в рабство.

Но даже сегодня, любой грузчик знаменитого порта наизусть знает девиз уничтоженной школы: «Дайте мне точку опоры, и я смогу сдвинуть Землю».