История Софьи Ковалевской, которая влюбилась в математику
Софья Васильевна Ковалевская – великий русский математик - появилась на свет в 1850 году. Ее родителями были генерал Василий Круковский и Елизавета Шуберт.
Откуда же у маленькой дворянки появился столь глубокий неподдельный интерес к математической науке.
Сама Софья Васильевна в своих мемуарах позднее вспоминала, что все началось с простого переезда семьи на постоянное место жительство в деревню.
Дом, который заняла семья, оказался в запущенном и неприглядном состоянии. Его пришлось в срочном порядке отделывать заново и все комнаты, в результате ремонта, были оклеены новыми обоями.
Комнат в доме оказалось достаточно много. И, к великому сожалению домочадцев, на одну из детских выписанных из Петербурга обоев, просто-напросто, не хватило. И, так как, приобретение недостающих материалов было делом достаточно хлопотным, то с этим решили пока не связываться. И несчастная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой.
И как-то так сложились обстоятельства, что на оклеивание обездоленной стены использовали листы литографированных лекций самого Остроградского Михаила Васильевича. Эти лекции об интегральном и дифференциальном исчислении, были приобретены отцом Софьи в молодости.
Именно эти загадочные листы, испещренные фантастическими, загадочными и невероятно странными формулами, обратили вскоре на себя внимание маленькой любопытной девочки.
Сама Софья вспоминала позднее, что часами могла торчать перед таинственной стеной, пытаясь разобрать формулы и проследить порядок, в котором листам надлежало бы следовать друг за другом.
От ежедневного, долгого созерцания многие формулы, хотя и были совершенно непонятны маленькой исследовательнице, навсегда врезались в чуткую память и оставили глубокий след в мышлении.
Сама Софья Васильевна считала, что именно тогда, даже будучи совершенно непонятной, математика навеки увлекла и заворожила ее.
Опубликовано: Ангелина Крент
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