Причины, по которым некролог о смерти Нобеля был опубликован еще при его жизни

Жизнь и завещание Альфреда Нобеля (1833-1896) – являют собой один из самых интересных парадоксов нашей цивилизации.

Дело в том, что шведскому изобретателю и промышленнику принадлежит не только авторство по изобретению динамита, но и по созданию Нобелевской премии. По сути – самой антивоинственной и миротворной премии в мире.

Отец Альфреда Бернхарда Нобеля всю свою сознательную жизнь был инженером, строящим оружейные заводы и создающим подводные мины. Он же занимался снабжением русской армии во время трехлетней Крымской войны.

Альфред же стал изобретателем взрывчатых веществ. Одно из них – динамит – нашло широкое применение при производстве новейшего на те времена оружия. В общей сложности Нобелем было получено 355 патентов.

За всю свою жизнь шведский изобретатель ни разу нигде и ни с кем не обмолвился о том, что планирует львиную часть своего состояния, а на сегодняшний день оно составляет около 300 миллионов долларов, на серию премий для людей, которые «в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству».

Историки полагают, что на это его решение повлиял маленький, но достаточно неопрятный инцидент, произошедший с богатым промышленником за 8 лет до смерти.

12 апреля 1888 года в России умер родной брат Нобеля – Людвиг. Который, к слову, тоже был достаточно известным изобретателем и предпринимателем. Французские журналисты, в условиях жесткой конкуренции, толком не разобравшись, стремились быстрее опубликовать великие новости.

Один из них, решив, что умер все-таки Альфред, тут же написал некролог в своем журнале. В своей обличающей статье он назвал известного шведа «королем смерти». Когда заметка попалась на глаза Альфреду Нобелю, он испытал настоящий шок.

Именно тогда, по мнению биографов, 55-летнему ученому и пришла в голову мысль компенсировать свое античеловечное изобретение - возмещающей премией мира.