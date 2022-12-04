Причина, по которой Александр Суворов отказался признать сына

За всю историю существования русской армии был лишь один полководец, прошедший весь долгий путь от солдата до генералиссимуса.

Счастливый и удачливый на поле брани – счастья в личной жизни Александр Суворов, судя по всему, так и не познал. Военная служба и непрестанные походы совершенно не оставляли ему времени на личное.

Ему было уже за сорок, когда его отец сам подыскал ему невесту по имени Варвара. Александр Васильевич не сопротивлялся и молодые быстро поженились.

Суворов был старше своей новоиспеченной супруги на целых 20 лет. Они были совершенно разными людьми и никаких точек душевного соприкосновения у них не наблюдалось. Он был начитан, умен, энергичен и во многом талантлив. Варвара же отличалась леностью, глупостью и постоянным перееданием. У них родилась дочь Наташа.

В это время Потемкин планирует переселить всех христиан из Крыма, чтобы спасти их от турецкого ига. Суворова отправляют на юг. Свою семью - дочь и беременную жену - он берет с собой.

Благодаря таланту русского полководца, христиане покинули Крым и вышли в Россию. А волнующийся Александр на коне спешит в Херсон, где рожает его жена. Тут-то он и застал ее со своим племянником – Николаем Суворовым, которого сам же приблизил и полюбил в ходе русско-турецкой войны.

Переживая огромную муку и горе, Александр Васильевич попросил позволения у Екатерины Великой на развод. Екатерина не разрешила и потребовала, чтобы он примирился с женой. Он помирился, но не простил. Забрал к себе дочь.

Не сумев справиться с душевным опустошением, Суворов стал готовиться уйти в монастырь. Клобук и власяница были уже сшиты и ждали своего часа. Он даже успел сочинить свой покаянный канон.

К нему приехала в гости Наташа и привезла младшего брата Аркадия, которого Александр Васильевич никогда не видел и своим сыном не считал. И здесь, заглянув впервые в ясные, искренние детские глаза, он не удержался и обнял ребенка. Признал своим и с этого момента никогда с ним не расставался.

Благодаря этой встрече, его сын вырос блестящим офицером, а Суворов успел воспитать целую плеяду русских полководцев, оставивших глубокий след в истории русских побед.