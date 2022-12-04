Интересные факты из биографии Чарли Чаплина

Чарли Чаплина (1889-1977) смело можно назвать одним из самых известных людей за всю историю существования нашей цивилизации.

Когда маленькому Чарли было только 7 лет, он уже принимал участие в платных выступлениях - танцевал в мюзик-холле. В 14 его впервые пригласили в театр на роль посыльного в пьесе «Шерлок Холмс».

Отец Чарли бросил семью сразу после его рождения. Втроем они - его мать, он и брат - влачили очень жалкое, нищенское существование. Когда будущий знаменитый актер получил свою первую роль, он даже не умел читать. Боясь, что в театре узнают про его безграмотность, он мчался домой, чтобы с помощью брата выучить слова будущей роли.

Чарли Чаплин был женат четырежды и все его жены, кроме самой первой, по возрасту годились ему в дочери. Разница в возрасте с каждой последующей женой Чарли только увеличивалась. С первой – Милдред Харрис – она составляла 13 лет (ему 29, ей 16), со второй – Лоллитой Макмюрей – 19 лет, с третьей – Полетт Годдар – 21 год. Последняя спутница его жизни – Уна О'Нил - могла вполне могла бы быть ему и внучкой. Разницу в возрасте между ними составляли целых 36 лет: он был уже знаменитым на весь мир 54-летним комиком, а она невинной 18-летней девушкой.

Чарли Чаплин был перфекционистом до крайности. Однажды, в погоне за идеальными кадрами, на съемках фильма «Огни большого города» он заставил знаменитую актрису Вирджинию Черилл пересняться целых 342 раза в одной и той же сцене. Этот фильм был изначально отснят почти на 100 км пленки, из которых после монтажа осталось только 2,5 км.

Удивительно, но, совершенно не зная нот, Чарли Чаплин сам сочинил музыку для абсолютного большинства своих фильмов. К тому же он прекрасно мог играть на фортепиано и на виолончели на слух.