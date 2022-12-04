Стало известно, кому Альберт Эйнштейн показывает язык

Альберт Эйнштейн (1879-1955) – гениальный физик-теоретик, основатель современной теоретической физики и лауреат Нобелевской премии (1921 года).

Один из самых выдающихся личностей ХХ века, целиком посвятивший всего себя науке, чаще всего являлся публике в любимом столетнем, безразмерном свитере, с вечно растрепанными волосами и задумчивым взглядом, смотрящим в неведомое будущее.

Если перечитать все открытия и достижения великого мастера, то становится понятным, что думать о своем внешнем виде ему попросту некогда. 24 часа в сутки его мозг напряженно работал над решением сложнейших задач и нахождением невероятных отгадок.

Удивительная, известная на весь мир фотография, была сделана после шумного празднования семидесятилетия великого ученого. На протяжении всего торжества Альберта Эйнштейна со всех сторон осаждали назойливые репортёры. Один из них, Артур Сасс, дождался, пока конкуренты немного расступятся, и подскочил к машине, в которой уже сидел усталый именинник. «Профессор, улыбочку для фото на день рождения!», - задорно воскликнул он.

Эйнштейн, порядком утомленный назойливым вниманием прессы, показал язык и отвернулся. Но ловкий Сасс все же успел запечатлеть этот исторический миг!

Когда на следующий день в редакции газеты увидели, какая получилась фотография, там состоялось целое продолжительное собрание. Руководство серьезного издания принимало серьезное решение: стоит ли это публиковать. Решение в итоге было принято положительное.

Фотография понравилась и самому Эйнштейну. На оригинальном снимке ученый запечатлен вместе со своими близкими друзьями – доктором Эйделотом и его супругой. Гений собственноручно обрезал фотографию до привычного нам всем вида, и посылал с тех пор в качестве открытки своим друзьям и знакомым. Одному из них он как-то написал: «Вам должен понравиться этот жест. Он адресован всему человечеству».

Всего в редакционной лаборатории было напечатано девять оригинальных снимков. Один из них в 2009 году был продан неизвестному коллекционеру за целых 74 000 долларов.