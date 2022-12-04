Обычная питьевая вода может улучшить умственные способности
К такому выводу пришли ученые Университета Восточного Лондона, которые утверждают: вода необходима для "обновления" мозга.
Специалисты провели ряд исследований с участием 34 добровольцев. Мужчины и женщины два раза проходили тест на уровень интеллекта.
Первый тест проводился после завтрака с цельнозерновыми продуктами. Второй - после такого же приема пищи, но с добавлением бутылки воды.
У группы, которая завтракала с питьевой водой активность мозга мгновенна увеличилась.
Подобное действие воды на мозг ученые объясняют так: участки мозга, которые должны отправлять организму знаки о потребности в питье, после приема воды
После потребления воды снимается нагрузка с участков мозга, которые должны отправлять организму знаки о потребности в питье.
В результате функциональность мозга повышается.
Кроме того, достаточный уровень увлажнения повышает эффективность работы всего организма. При этом нехватка влаги не всегда выражается в ощущении жажды.
Вот почему многие люди не хотят пить воду и даже не догадываются, насколько это необходимо бывает организму.
Специалисты советуют пить воду перед едой. Рекомендуемое количество - 1-2 стакана за 15-30 минут до приема пищи.
Также полезно пить воду небольшими порциями в течение дня. Но все хорошо в меру: излишняя жидкость принесет организму вред.
Опубликовано: Храмова Оксана
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