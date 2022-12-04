История проклятия великого Тамерлана

Одна из самых загадочных и невероятных легенд всех времен связана с гробницей величайшего полководца средневековья - Тимура.

Сталин лично подписал директиву о начале раскопок и исследований в предполагаемой усыпальнице. Историки считают, что нужда дополнительных средствах и надежда найти в могиле большие богатства подтолкнули правительство к этому шагу.

Раскопки могилы Тамерлана начались утром 21 июня 1941 года. Все участники экспедиции вспоминали позднее, что настроение у всех было угнетенное, тяжелое и подавленное.

Все сразу пошло наперекосяк. Как будто высшие силы вмешивались в противоестественный процесс. По неизвестной причине сначала погас свет, потом сломалась лебедка.

Оператор Малик Каюмов, снимающий всю процедуру на кинопленку, на перерыве вышел в местную чайхану. Там он повстречал троих странных стариков, которые указали на знаковое место в почитаемой местными старинной книге. В ней говорилось о том, что тревожить могилу Тамерлана ни в коем случае нельзя.

"А если кто вскроет могилу Тамерлана — то вырвется на волю дух войны. И будет бойня такая кровавая, чудовищная и страшная, какой мир не видал во веки вечные..."

Было уже затемно, когда возбужденные члены экспедиции вернулись в гостиницу, включили приемник и услышали на одном из каналов о том, что фашисткая Германия вторглась в СССР и началась Вторая мировая война. Экспедиция была срочно свернута, скелеты и все материалы направлены в Москву.

Каюмов отправился воевать оператором на фронт. По рассказам Каюмова, под Ржевом ему удалось встретиться с маршалом Жуковым и рассказать о легенде, связанной с проклятием Тамерлана. Некоторые дальнейшие подробности остаются загадкой.

Однако, точно известно, что правительство выделило на погребение тимуридов около миллиона рублей, что на тот момент было гигантской денежной суммой (создание 17 танков или содержание целой дивизии в течение двухмесячного срока).

Неоспоримым фактом стало и то, что практически в тех же самых числах, когда с большими почестями и с соблюдением всех канонических мусульманских обрядов, было произведено захоронение останков тимуридов, Советской Армией была одержана долгожданная победу под Сталинградом.

А ведь именно это событие, как мы помним из уроков истории, стало ключевым переломом в ходе всей Второй мировой войны.