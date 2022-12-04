Вот, почему Булгаков не хотел иметь детей

Слава талантливого русского писателя и драматурга - Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940) — давным-давно вышла далеко за пределы России.

Известно, что перед тем, как стать великим писателем, Булгаков учился на медицинском факультете Киевского университета и четыре года после его окончания работал врачом.

Однажды в больницу привезли мальчика в очень тяжелом состоянии. Ему был поставлен устрашающий диагноз - дифтерия. Чтобы спасти ему жизнь, стесненному в необходимых препаратах и инструментах из-за бедности больницы, Михаилу Афанасьевичу пришлось напрямую отсасывать через трубку дифтерийные пленки прямо из горла ребенка.

Это не могло не повлечь за собой печальных последствий. Произошло заражение смертельно опасным заболеванием. Пытаясь излечиться, Михаил Афанасьевич ввел себе антидифтерийный препарат, но сыворотка привела к аллергической сыпи, которая сплошняком покрыла все тело земского доктора.

Помучавшись целую ночь от нестерпимых болей и зуда, он был вынужден просить свою жену сделать ему укол морфия. Препарат значительно уменьшил боли, но в результате, уже через несколько инъекций, Булгаков попал в зависимость от наркотического вещества и был вынужден перейти на ежедневный прием.

Белому волшебному порошку, способному подарить небывалую легкость и эмоциональность восприятия, пробуждающего удивительную работоспособность и фантазию, Булгаков посвятил свою повесть «Морфий».

Писатель не раз заявлял о том, что его медицинское образование позволяет ему быть осведомленным о пагубных последствиях при употреблении наркотических препаратов. Если бы не это, он мог бы сделать заключение, что нормально работать и творить возможно только приняв морфий.

У Михаила Афанасьевича своих детей так и не появилось. Хотя он с большой любовью и интересом всегда общался с детворой.

Однажды приятельница, с которой Булгаков отдыхал в Крыму, спросила его, почему он не хочет детей. Писатель задумался и с грустью поведал ей, что очень хочет, но боится обнаружить у своего новорожденного малыша какие-нибудь физические или психические отклонения из-за его наркотической зависимости. Ведь он, будучи врачом, вполне представляет себе всю степень опасности своего пристрастия для потомства.

Михаилу Афанасьевичу все же удалось познать некоторую радость отцовства - он стал прекрасным отчимом для детей своей третьей жены.