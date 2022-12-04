Интересные факты из биографии графа Калиостро

Джузеппе Бальзамо (1743-1795) - самый известный итальянский авантюрист за всю историю. За свою насыщенную и яркую жизнь он исколесил всю Европу, успел позаниматься и алхимией, и врачеванием, и черной магией.

Каких только имен не присваивал себе авантюрный искатель приключений: граф Калиостро, Тискио, Мелина, Бельмонте, маркиз де Пеллегрини и др.

Представляем несколько малоизвестных фактов из его содержательной и удивительной биографии.

Бальзамо родился в Палермо в семье очень набожных католиков, регулярно посещающих церковную службу. Родители его были люди небогатые, они занимались торговлей тканями, но на образование своего сына денег не жалели. Тем более, что ребенок с самого детства проявил себя талантливым и разносторонним мальцом.

Когда мальчик в одиннадцатилетнем возрасте в поисках приключений сбежал из семинарии, его поймали и насильно поместили в монастырь. Там он был определен в ученики к монаху-аптекарю. Именно здесь Калиостро освоил основы химии и медицины, так пригодившиеся ему в его дальнейших похождениях, и провел свои самые первые опыты и эксперименты.

Сбежав из монастыря, Джузеппе провернул в Палермо свою первую аферу, которая помогла ему поверить в свои силы и покровительство Сатаны. Он сумел убедить старого ростовщика и ювелира Мурано в том, что древняя пещера за городом, скрывающая огромный клад, охраняется злыми духами. Сам Джузеппе в нее войти не может, так как лишится при входе своих волшебных сил. Но чтобы умилостивить демонов, нужно отнести им мешочек золота. Мурано на крючок и поплатился за это.

Титул графа на самом деле был унаследован юношей от своей умершей тетушки - Винченцы Калиостро.

Джузеппе женился на Лоренце Феличиани, юной служанке, красотой которой был сражен просто наповал. Молодая, пленительная девушка была ему просто необходима для его темных, хитроумных махинаций. Молодые люди "заработали" немало денег, разыгрывая влюбленную барышню и, не вовремя вернувшегося оскорбленного, мужа.