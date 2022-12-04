Зеленский признал превосходство российской артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия имеет преимущество в артиллерии.

4 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале признал факт того, что Вооружённые силы Российской Федерации значительно превосходят украинскую армию по артиллерии.

Зеленский также рассказал о том, что в настоящее время бойцам ВСУ крайне «сложно» на Донбассе и заявил, что он и весь украинский народ мысленно с ними на передовой.