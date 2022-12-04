Зеленский заявил, что Артёмовск является сложным участком для ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что Артёмовск является крайне сложным участком фронта для украинской армии.

В воскресенье, 4 декабря 2022, действующий президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликованно в его Telegram-канале, оценил ситуацию на передовой.

Зеленский утверждает, наиболее сложным участком фронта для бойцов Вооружённых сил Украины является город Артёмовск, в направлении которого российские военнослужащие ведут успешные наступательные действия.