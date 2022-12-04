Зеленский заявил, что Артёмовск является сложным участком для ВСУ
2022-12-04 23:25
Владимир Зеленский заявил, что Артёмовск является крайне сложным участком фронта для украинской армии.
В воскресенье, 4 декабря 2022, действующий президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликованно в его Telegram-канале, оценил ситуацию на передовой.
Зеленский утверждает, наиболее сложным участком фронта для бойцов Вооружённых сил Украины является город Артёмовск, в направлении которого российские военнослужащие ведут успешные наступательные действия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США