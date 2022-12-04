В современном мире рабство распространено гораздо шире, чем в прежние века

Всеобщая декларация прав человека запрещает рабский труд во всех его формах.

В Азии рабство наиболее распространено в Индии и Таиланде.

Преступные касты Индии наладили крупные цепочки поставки бесплатных работников, особенно детей, на вредные производства.

В Таиланде чаще всего в рабство продают собственных дочерей - на протяжении сотен лет это является основным источником к существованию.

В африканской Мавритании власть принадлежит арабам-хасанам, или белым маврам. Здесь каждая знатная арабская семья имеет в рабстве несколько семей харатинов (афромавританцев), которые передаются по наследству из столетия в столетие.

Несмотря на полный запрет рабского труда в современном мире, сегодня он процветает гораздо шире, чем во времена Античности и в Средние века.