Советы психолога по борьбе с прокрастинацией

Как бороться с прокрастинацией задумываются люди, страдающие из-за постоянного откладывания дел на потом.

Борьба с прокрастинацией:

Прокрастинация — интервал между желанием, необходимостью что-то сделать и реальным действием. Человек пытается оттянуть момент, когда нужно приступить к важному делу, принятию решения. При этом понимая, что для него это обернется негативными последствиями. Пауза часто затягивается, заставляя личность переживать, винить себя. Особенность — вместо нужного действия, люди выбираю интересное, но не приносящее пользы.

Лень и прокрастинация — не синонимы, это разные состояния. Лень — непреодолимое нежелание что-то делать. А откладывание дел на потом – «Болезнь» современности, бессознательный, внутренний самосаботаж.

Причины:

Перфекционизм. Страшно плохо выполнить значимую задачу, поэтому к ней не приступают.

Ужас поражения. Личность боится ошибаться, накоплен негативный опыт. Старание оградить себя от стрессов.

Боязнь успеха. Люди не умеют принимать победы, поэтому избегают выполнения заданий.

Нежелание попадать под контроль.

Страх отвечать за результат, быть наказанным.

Занятие не вызывает интереса, формируется отторжение.

Ожидание вознаграждения.

Причины прокрастинации разные. Зависят от психотипа человека, обстоятельств. Во всех случаях состояние посещает людей, которые потеряли энергию, нет ресурса для рывка.

Это щит, который оберегает психику от неинтересного или сложного занятия, судьбоносного выбора.

Чтобы убрать барьер, тестируйте методы борьбы с прокрастинацией:

Никаких наполеоновских планов.

Не пытайтесь выполнить все отложенные дела за день. Распределите объем на 5-7 суток.

Система дедлайнов.

В первую очередь выполняйте задачи, которые горят, а потом менее срочные.

Найдите цели, важные именно на данном этапе, приступите к их выполнению.

Если завтра предстоит сдать научный труд, то желание в совершенстве овладеть немецким языком, необходимо отложить.

Прокачайте силу воли.

Цель: ежедневно заставлять себя делать по одному нелюбимому занятию. Например, выучить 10 иностранных слов, 5 раз присесть и т.д. Новые привычки мотивируют взяться за более глобальную цель.

Делите большое на маленькой.

Разбейте большой объем на много маленьких этапов, которые просто и недолго выполнять.

Наблюдайте успех.

Визуализируйте достижения, которые принесет полезное, но отталкивающее задание.

Прощайте.

Как избавиться от прокрастинации и начать действовать: не мучайте себя виной за проваленные цели, простите себя искренне, приступите к заданию, примите решение.

Не перегружайтесь физически и эмоционально.

Потеря энергии, ресурсов не позволят справляться с первоочередными делами.

Невозможность взять себя в руки усугубится, если человеку постоянно мешают отвлекающие факторы: соцсети, телевизор, телефон, посторонние звуки.

— Действительно ли «болезнь» мешает жить полноценно?

— Игнорировать проблему нельзя, она ухудшает качество вашей реальности. Откладывание значимых дел вызывает угнетающее чувство вины, наступает депрессия, теряете отличные шансы. Результат: появляются финансовые проблемы, скандалы в семье, недовольство судьбой. Трудно сделать выбор: менять ли работу, жениться, планировать детей, пройти лечение. Итог: самосаботаж может притянуть в жизнь много негативных последствий.

— Что делать, если дело отталкивает сложностью?

— Постараться превратить процесс в захватывающий или интересный. На первом этапе будет сложно, а потом втянетесь в процесс. Посмотрите на задачу, как на квест, который нужно преодолеть. Разложите работу на несколько несложных этапов, каждому присвойте смешное или интригующее название. Другой вариант: представьте, что сдаёте экзамен или зачет. Но вместо выученного билета вы уделяете сложному, нелюбимому делу минимум 20-30 минут в день.

— Сильная усталость может спровоцировать состояние?

Безусловно. Моральное, физическое истощение лишает ресурса двигаться вперед, ставить цели и достигать. Иногда организм этим состоянием сигнализирует об упадке сил, требует отдыха. Есть нюанс: перезагрузиться нужно правильно.

Отличный психологический прием — «день независимости от головы».

Посвятите 24 часа восстановлению, в это время запрещено:

Винить себя за незаконченные дела.

Заниматься самокопанием. Не ищите причины прошлых неудач, разочарований.

Тратить время на отвлекающие факторы. Не заходим в соцсети, не читаем негативные новости.

Нельзя трудиться физически, интеллектуально.

В этот день вы должны полностью игнорировать внутреннего критика, который укоряет, обвиняет. Как только появилась негативная мысль, начните петь, читать любимые стихи, вспомните анекдот, посмотрите комедию. Цель: отдохнуть от рациональной части своей личности. Методика эффективна, протестирована на практике. На второй день почувствуете прилив энергии.