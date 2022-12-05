Настоящая опасность постельных клещей и борьба с ними

Постельные клещи – монстры, живущие в наших кроватях, одеялах и подушках. Наверняка, вы не раз слышали страшные истории про этих насекомых.

Как выглядит постельный клещ:

На самом деле, этот вид насекомых называется пылевые клещи или клещи домашней пыли. Это членистоногие из класса паукообразных. Они являются соседями людей с тех пор, как человек начал жить под крышей.

Это настолько маленькие насекомые, что без микроскопа человек не может их увидеть. Их размеры составляют 0,1 – 0,5 мм. Продолжительность жизни – 60 – 80 дней. За один раз самка откладывает около 50 яиц. Больше всего клещам нравится повышенная влажность и температура 20 — 25°С.

Поэтому они предпочитают селиться в подушках, одеялах, матрасах и в мягкой мебели. Но также любят бумажные книги. Может быть, просто любят читать, а мы их не понимаем? А если серьезно, то книги не просто так должны храниться в сухих, тёмных местах при температуре около 20°С.

Пироглифы (ещё одно название клещей) любят лакомиться частичками человеческой омертвевшей кожи. И так как каждый из нас «сбрасывает» 1,5 грамма эпидермиса ежедневно, то недостатка в еде у насекомых нет. После плотного обеда пылевой клещ оставляет фекалии, в которых содержатся белки Der f1 и Der p1, и антиген P1.

Эти вещества содействуют разрушению клеток кожи человека, а клещам предоставляет сытный стол. Такой вот круговорот. Ко всему прочему, энзимы выделяемые фекалиями насекомых, могут вызвать у человека сильную аллергическую реакцию. А это уже звоночек, что нужно выселять соседей.

Перенос происходит с помощью одежды или предметов мягкой мебели, книг. Если вы побывали в гостиничном номере, заражённом этими паразитами, то принесёте эту заразу и домой. Взяли старую книгу в библиотеке, положили её на свою кровать – постельные клещи стали вашими соседями. Побывали у друзей, которые нечасто убирают свою квартиру, на одежде поселились ребята, которые не против отведать вашего эпидермиса.

Пироглифы также питаются и шерстью и частичками кожи домашних животных. Поэтому очень важно заводчикам собак, кошек и прочей живности ухаживать за своими питомцами, вычесывать и мыть.

Укусы постельных клещей:

Пылевые клещи, в отличие от других насекомых, не оставляют видимых укусов на коже человека. Реакция на паразита проявляется иначе.

К чему может привести такое нежелательное соседство?

Антигены паразитов являются причиной возникновения у людей с повышенной чувствительностью таких болезней как:

конъюнктивит

приступы бронхиальной астмы (возникают в ночное время весной и осенью)

аллергический ринит

атопический дерматит.

По статистике у 70% детей с бронхиальной астмой при диагностике болезни выявляется клещевая аллергия, вызванная паразитами, обитающими в домашней пыли. Учёные доказали, что ребятишки, живущие в сельской местности, гораздо реже страдают от аллергических реакций, чем городские. Это связано с условиями внешней среды. Деревенские детки с младенчества находятся в непосредственном контакте с животными и аллергенами окружающей среды. В то время как маленькие жители мегаполисов живут в стерильных условиях квартиры.

Как избавиться от постельных клещей?

Если вы заметили красные высыпания на коже, несвойственные вам аллергические реакции, ринит, стоит задуматься о неблагоприятном соседстве. Эти проявления могут быть признаками клещевой аллергии. Чтобы очистить помещение от паразитов необходимо следовать простым правилам:

еженедельно делать влажную уборку;

химчистить матрас и подушки раз в год;

гладить вещи с двух сторон пока они ещё чуть влажные;

стирать постельное бельё раз в неделю;

проветривать кровать после сна, перед тем как заправить её;

пылесосить ворсовые ковры 2-3 раза в неделю; если в доме есть домашние животные – ещё чаще;

оконные шторы стирать раз в полгода;

постарайтесь создать влажность воздуха в квартире не больше 60%;

регулярно проветривать помещение;

ухаживать за домашними питомцами – вычесывать и мыть.

В первую очередь необходимо провести генеральную уборку всего помещения. Места скопления пыли и шерсти животных нужно промыть раствором воды, мыла и нашатырного спирта.

Если обработка от паразитов проходит в зимнее время года, то вынесите подушки, одежду, постельное бельё, игрушки на мороз. Это способствует гибели насекомых. Затем постирайте то, что можно, а что нельзя – обработайте раствором с нашатырём.

Также неплохо справляются с гибелью пылевых клещей прямые солнечные лучи. Летом прожарьте предметы на солнышке. Но полностью избавиться от пироглифов помогут специальные средства для борьбы с ними. Эффект от таких препаратов длится около 1,5 месяцев. Далее просто поддерживайте чистоту в квартире.