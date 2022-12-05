Лепс объяснил свое поведение на концерте в Питере, когда он бросил микрофон и покинул сцену

Певец Григорий Лепс пояснил свой поступок на выступлении в Питере, когда он швырнул микрофон и покинул сцену, тем, что приболел.

Исполнитель Григорий Лепс, швырнувший микрофон на середине исполнения композиции "Самый лучший день" на концерте в Санкт-Петербурге, объяснил свое поведение, о чем сообщают РИА Новости.

Артист утверждает, что этого следовало ожидать, так как он приболел.

Во время своего выступления в Ледовом Дворце Питера Лепс, исполняя "Самый лучший день" на бис, бросил микрофон, после снял очки и швырнул их, и покинул сцену, не допев композицию до конца.