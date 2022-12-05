ВМС Украины: 14 российских кораблей с «Калибрами» находятся в Черном и Средиземном морях
ВМС Украины сообщили, что в настоящее время в Черном море находится 21 российский корабль. Четыре судна могут нести до 24 крылатых ракет "Калибр", пишет "Интерфакс".
"В Черном море несёт боевое дежурство 21 корабль противника, в том числе четыре способны нести крылатые ракеты "Калиб". Общее количество огневых единиц — 24", — говорится в сообщении ВМС Украины.
В свою очередь, в Средиземном море Россия поддерживает девять кораблей, в том числе пять, способных нести до 76 крылатых ракет "Калибр".
В ВМС Украины заявили, что российские войска применяют запрещенное химическое оружие в ударах по украинским войскам — гранаты К-51 с хлорпикрином, который обладает свойствами отравляющего газа.
В заявлении, которое цитирует агентство "Интерфакс-Украина", ВМС сообщили, что такие гранаты сбрасываются с беспилотников на украинских военнослужащих на востоке страны.
Во время этих атак украинские морские пехотинцы удерживали позиции, используя химзащиту.
Хлорпикрин — это летучая жидкость, которая использовалась в качестве боевого яда во время Первой мировой войны.
Опубликовано: Николай Скира
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