45 тысяч человек остались без электричества после атаки на подстанции в США, введен комендантский час

В американском штате Северная Каролина около 45 тысяч человек остались без электричества в результате обстрела тяговой подстанции из огнестрельного оружия.

Полиция ищет виновных в преступлении, в округе Мур действует комендантский час.

Власти расценивают отключение электроэнергии как результат преступной деятельности. Расследование ведуи ФБР и Бюро расследований штата Северная Каролина.

Подсчитано, что около 45 000 Потребители остались без электричества, сообщило местный телеканал WRAL со ссылкой на дистрибьюторов электроэнергии.

Представитель Duke Energy Джефф Брукс заявил, что люди могут остаться без электричества до четверга, 8 декабря. На подстанции заменены установки.

"В отличие от повреждений от шторма, когда можно перераспределить энергию в другое место, это не вариант. Это сложный ремонт, который требует использования разнообразного оборудования. Многодневное исправление потенциально продлится до четверга, что затронет большинство клиентов", - объяснил Брукс на пресс-конференции, которую цитирует NBC News.