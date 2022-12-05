Вайкуле призналась, что скучает по российским поклонникам
2022-12-05 09:47
Прибалтийская певица Лайма Вайкуле призналась, что соскучилась по фанатам из России.
Лайма Вайкуле, выступившая против спецоперации РФ в Украине, рассказала, что потеряла без выступлений в России.
Знаменитость призналась, что скучает по своим фанатам из российского государства.
Не только поклонников потеряла артистка, но и свой бизнес на территории страны.
С политикой РФ по отношению к Украине Вайкуле не согласна еще с 2014 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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