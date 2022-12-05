Дочь Успенской Плаксину обнаружили в лесу в сорочке и наручниках
2022-12-05 09:56
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила "ад", когда в одной сорочке и наручниках бегала в лесу среди сугробов.
Наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина наглядно показала окружающим, как страшны для человека наркотики.
Плаксина записала ролик, где показала свое прошлое.
Облаченная в белоснежную ночную сорочка и пальто, в котором "героиня" бегает и падает в сугробы в лесу.
Макияж тоже "кричит" от отчаяния: шрамы, а под глазами - размазанная тушь. Спутанные, мокрые волосы, наручники с цепями на запястьях - то, что делает образ завершенным.
Опубликовано: Наталья Гончарова