Дочь Успенской Плаксину обнаружили в лесу в сорочке и наручниках

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила "ад", когда в одной сорочке и наручниках бегала в лесу среди сугробов.

Наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина наглядно показала окружающим, как страшны для человека наркотики.

Плаксина записала ролик, где показала свое прошлое.

Облаченная в белоснежную ночную сорочка и пальто, в котором "героиня" бегает и падает в сугробы в лесу.

Макияж тоже "кричит" от отчаяния: шрамы, а под глазами - размазанная тушь. Спутанные, мокрые волосы, наручники с цепями на запястьях - то, что делает образ завершенным.