Лолита заявила, что в ее райдере указано наличие скорой помощи в обязательном порядке

Лолита Милявская заявила, что она не девочка и коллектив у нее возрастной, поэтому скорая помощь всегда присутствует на ее выступлениях.

Лолита Милявская следит за здоровьем. По этой причине скорая помощь на ее концертах - один из пунктов райдера артистки.

Исполнительница довольно часто обращается к врачам скорой помощи.

Милявская убеждена, что медики должны быть на выступлении, так как кого-то из музыкального коллектива знаменитости, зрителей или саму Лолиту может подвести здоровье. В подобных случаях не обойтись без врача.

Совсем недавно звезда заболела на гастролях, но уже почти поправилась, благодаря медперсоналу.