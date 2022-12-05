Лолита заявила, что в ее райдере указано наличие скорой помощи в обязательном порядке
2022-12-05 10:11
Лолита Милявская заявила, что она не девочка и коллектив у нее возрастной, поэтому скорая помощь всегда присутствует на ее выступлениях.
Лолита Милявская следит за здоровьем. По этой причине скорая помощь на ее концертах - один из пунктов райдера артистки.
Исполнительница довольно часто обращается к врачам скорой помощи.
Милявская убеждена, что медики должны быть на выступлении, так как кого-то из музыкального коллектива знаменитости, зрителей или саму Лолиту может подвести здоровье. В подобных случаях не обойтись без врача.
Совсем недавно звезда заболела на гастролях, но уже почти поправилась, благодаря медперсоналу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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