Агутин не стал фотографироваться с SHAMAN на съемках Песни года
2022-12-05 10:32
Леонид Агутин попал в объектив фотокамер, когда на ковровой дорожке фестиваля "Песня года" позировал SHAMAN. Агутин поспешил удалиться.
Леонид Агутин не стал позировать с SHAMAN (Ярослав Дронов). Знаменитости находились вместе на съемках фестиваля "Песня года".
Дронов появился на съемках традиционной программы в привычном образе: черные плащ, кожаные брюки и футболка. Он давал интервью представителям СМИ. В "Песне года" SHAMAN участвовал в первый раз.
На дорожку вышел Агутин, но тут же исчез. Когда коллега ушел, 54-летней певец вернулся к фотографам, охотно позируя для прессы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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