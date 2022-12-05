Агутин не стал фотографироваться с SHAMAN на съемках Песни года

Леонид Агутин попал в объектив фотокамер, когда на ковровой дорожке фестиваля "Песня года" позировал SHAMAN. Агутин поспешил удалиться.

Леонид Агутин не стал позировать с SHAMAN (Ярослав Дронов). Знаменитости находились вместе на съемках фестиваля "Песня года".

Дронов появился на съемках традиционной программы в привычном образе: черные плащ, кожаные брюки и футболка. Он давал интервью представителям СМИ. В "Песне года" SHAMAN участвовал в первый раз.

На дорожку вышел Агутин, но тут же исчез. Когда коллега ушел, 54-летней певец вернулся к фотографам, охотно позируя для прессы.