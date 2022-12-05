Орлова намерена помирить Шепелева с родней покойной Фриске
2022-12-05 10:45
Певица и ведущая Ольга Орлова хочет помирить Дмитрия Шепелева с родными скончавшейся от рака Жанны Фриске.
Ведущая и исполнительница Ольга Орлова сообщила, что думает о противоречиях родственников певицы Жанны Фриске с ведущим ТВ Дмитрием Шепелевым.
Артистка намерена помирить семью покойной подруги с отцом ее сына Платона.
После кончины исполнительницы Шепелев воспитывает наследника сам, не позволяя родным покойной знаменитости общаться с ребенком.
Орлова - крестная мать мальчика. Ее Дмитрий также не подпускает к сыну.
Ольга намерена уладить конфликт, признавшись, что у нее есть соображения, как это сделать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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