Орлова намерена помирить Шепелева с родней покойной Фриске

Певица и ведущая Ольга Орлова хочет помирить Дмитрия Шепелева с родными скончавшейся от рака Жанны Фриске.

Ведущая и исполнительница Ольга Орлова сообщила, что думает о противоречиях родственников певицы Жанны Фриске с ведущим ТВ Дмитрием Шепелевым.

Артистка намерена помирить семью покойной подруги с отцом ее сына Платона.

После кончины исполнительницы Шепелев воспитывает наследника сам, не позволяя родным покойной знаменитости общаться с ребенком.

Орлова - крестная мать мальчика. Ее Дмитрий также не подпускает к сыну.

Ольга намерена уладить конфликт, признавшись, что у нее есть соображения, как это сделать.