Для коронации Карла III переделают корону святого Эдуарда

Корона святого Эдуарда, историческая часть королевских реликвий, была вынесена из лондонского Тауэра, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Корона должна быть приспособлена к голове Карла III до торжественной коронации. Именно в лондонском Тауэре хранятся самые главные реликвии Великобритании. Коллекция включает более 100 предметов, в том числе 23 000 драгоценных камней.

По традиции король будет коронован короной святого Эдвард во время мессы в Вестминстерском аббатстве. Там и будет на него водружена королевская корона.

Согласно сообщению Букингемского дворца, корона св. Эдуарда используется в исторические моменты коронации. Ее носила королева Елизавета на своей коронации в 1953 году.

Она была сделана для Карла II в 1661 году взамен средневековой, переплавленной в 1649 году. Считается, что оригинал принадлежал королю святому Эдуарду Исповеднику, последнему англосаксонскому королю Англии, жившему в 11-м веке.

Коронация Карла III состоится 6 мая следующего года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.