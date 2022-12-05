Шейк поразила своим образом в платье-сетке на вечеринке журнала Vogue
2022-12-05 10:58
Супермодель Ирина Шейк посетила вечеринку журнала "Vogue" в смелом платье-сетке, поразив гостей.
Российская модель Ирина Шейк посетила праздник, организованный "Vogue". Знаменитость избрала для вечеринки смелое платье-сетку.
Шейк выложила снимки с мероприятия в соцсетях. Звезда подиумов позирует в черном длинном платье известного бренда, сшитом из сетки.
Необычный материал оголил некоторые части тела селебрити.
Ирина дополнила образ необычными туфлями с золотистыми каблуки в виде женских ног с ягодицами.
Поклонники знаменитости пришли в восторг от образа своей любимицы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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