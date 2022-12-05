Борисова опубликовала переписку с бывшим мужем Аксеновым с оскорблениями в свой адрес

Ведущая Дана Борисова без конца конфликтует с экс-супругом Максимом Аксеновым, который не хочет платить алименты в размере, назначенном судом.

Дана Борисова не может наладить отношения с бывшим мужем Максимом Аксеновым. Не раз ведущая судилась с бизнесменом, который не желает платить своей дочери Полине достойные алименты.

В мае Борислва рассказывала, что получает от бывшего 15.000 рублей на содержание дочки.

Дане удалось через суд добиться большей суммы на содержание наследницы.

Знаменитость в первый раз позвонила Аксенову после вынесения решения суда по поводу увеличения алиментов до 60.000 тысяч.

В ответ: "Хватит мне долбить по телефону. Иди отсюда, тварь".

Переписку с предпринимателем звезда экрана опубликовала в соцсети.