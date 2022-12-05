Борисова опубликовала переписку с бывшим мужем Аксеновым с оскорблениями в свой адрес
Ведущая Дана Борисова без конца конфликтует с экс-супругом Максимом Аксеновым, который не хочет платить алименты в размере, назначенном судом.
Дана Борисова не может наладить отношения с бывшим мужем Максимом Аксеновым. Не раз ведущая судилась с бизнесменом, который не желает платить своей дочери Полине достойные алименты.
В мае Борислва рассказывала, что получает от бывшего 15.000 рублей на содержание дочки.
Дане удалось через суд добиться большей суммы на содержание наследницы.
Знаменитость в первый раз позвонила Аксенову после вынесения решения суда по поводу увеличения алиментов до 60.000 тысяч.
В ответ: "Хватит мне долбить по телефону. Иди отсюда, тварь".
Переписку с предпринимателем звезда экрана опубликовала в соцсети.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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